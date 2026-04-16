Вечер Лиги Европы. Сетка плей-офф и расписание ответных матчей 1/4 финала

16 апреля состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот вечер будут определены полуфинальные пары второго по силе еврокубкового турнира.

Один поединок пройдет в первом блоке в 19:45: Сельта – Фрайбург [0:3 в первой игре].

На 22:00 запланированы матчи: Астон Вилла – Болонья [3:1], Бетис – Брага [1:1], Ноттингем Форест – Порту [1:1].

Полуфиналы запланированы на 30 апреля и 7 мая, а финал Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 16 апреля 2026

Расписание матчей

16.04. 19:45. Сельта (Испания) – Фрайбург (Германия) [первый матч – 0:3]

16.04. 22:00. Астон Вилла (Англия) – Болонья (Италия) [первый матч – 3:1]

16.04. 22:00. Бетис (Испания) – Брага (Португалия) [первый матч – 1:1]

16.04. 22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) [первый матч – 1:1]

