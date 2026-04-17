В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26 между английским «Ноттингем Форест» и португальским «Порту».

Игра прошла на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме и завершилась ничьей со счетом 1:1. По сумме двух встреч счет составил 2:1 в пользу «Ноттингем Форест».

Единственный гол в матче игроки «Ноттингем Форест» отпраздновали с футболкой «Семья на первом месте, мы все с тобой». Таким образом одноклубники поддержали партнера по команде Эллиота Андерсона, который пропускал встречу из-за смерти матери.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответный матч, 16 апреля 2026

Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) – 1:0 [первый матч – 1:1]

Голы: Гиббс-Уайт, 12

