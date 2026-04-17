  ТУРАН: «Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре. И тогда с меня смеялись»
16.04.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 2 : 2
Шахтер Донецк Проходит дальше
17 апреля 2026, 00:34 | Обновлено 17 апреля 2026, 00:46
ТУРАН: «Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре. И тогда с меня смеялись»

Наставник Шахтера дал пресс-конференцию после матча ЛК против АЗ Алкмаар

Главный тренер Шахтера Арда Туран дал пресс-конференцию после ответного матча 1/4 финала против нидерландского АЗ Алкмар (2:2 после победы 3:0):

– Прежде всего хочу поблагодарить АЗ Алкмар за борьбу и пожелать им удачи в финале Кубка Нидерландов в следующее воскресенье. У них большой потенциал, и это был действительно ценный опыт для нас. И я искренне их уважаю. Если говорить о матче, он был эмоциональным для нас, потому что нам было очень сложно играть против такого клуба, как АЗ Алкмар.

С тактической точки зрения моя команда действовала очень хорошо. Совсем непросто играть с АЗ Алкмар, который очень хорошо прессингует. Я хочу посвятить этот матч всем людям в Украине, которые просыпаются каждое утро с надеждой, по крайней мере с надеждой на то, что завтра дети проснутся без взрывов.

– Вашим соперником будет Фиорентина или Кристал Пэлас. Какие ощущения от выхода в полуфинал с Шахтером? И что скажете о возможном оппоненте?

– Кристал Пэлас – представитель АПЛ. Фиорентина – представитель Серии А. Я был на стадионе Кристал Пэлас в декабре, и тогда это было для меня как мечта. Многие люди, которые меня знают, друзья, смеялись надо мной. Но сегодня вечером я пошучу в ответ. Против обеих команд очень сложно играть, действительно сложно, но когда ты уже в полуфинале, то нет возможности выбирать соперника.

Когда я был игроком Атлетико Мадрид: в группе – Ювентус, в 1/8 финала – Милан, в четвертьфинале – Барселона, в полуфинале – Челси, в финале – Реал Мадрид. Я это проходил. Нам было очень сложно. Обе команды будут для нас очень непростыми, я это понимаю.

Видеообзор матча 1/4 финала Лиги конференций. АЗ Алкмаар – Шахтер – 2:2

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Лукас Феррейра.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Син (АЗ Алкмаар), асcист Bendeguz Kovacs.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Исак Йенсен (АЗ Алкмаар).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк), асcист Кауан Элиас.
Комментарии 0
