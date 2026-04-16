АЗ Алкмаар – Шахтер – 2:2. Горняки пробились в полуфинал ЛК. Видео голов
Нидерландский «АЗ Алкмаар» и донецкий «Шахтер» встретились в четверг, 16 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций 2025/26.
Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2, однако по сумме двух игр в следующий раунд пробились подопечные Арды Турана (5:2).
Результативными ударами в составе «горняков» отметились Алиссон Сантата и Лука Мейреллиш, нидерландский клуб ответил забитыми мячами от Исака Йенсена и Матея Шина.
Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина», где английский клуб одержал победу со счетом 3:0 в первой игре.
Лига конференций, 1/4 финала. 16 апреля
Второй матч
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2
Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 – Алиссон, 58, Мейреллиш, 83
Видеообзор матча:
ГОЛ, 0:1! Алиссон Сантана, 58 мин
ГОЛ, 1:1! Йенсен, 73 мин
ГОЛ, 2:1! Шин, 80 мин
ГОЛ, 2:2! Лука Мейреллиш, 83 мин
События матча
