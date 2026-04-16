Нидерландский «АЗ Алкмаар» и донецкий «Шахтер» встретились в четверг, 16 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций 2025/26.

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2, однако по сумме двух игр в следующий раунд пробились подопечные Арды Турана (5:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Результативными ударами в составе «горняков» отметились Алиссон Сантата и Лука Мейреллиш, нидерландский клуб ответил забитыми мячами от Исака Йенсена и Матея Шина.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Кристал Пэлас» – «Фиорентина», где английский клуб одержал победу со счетом 3:0 в первой игре.

Лига конференций, 1/4 финала. 16 апреля

Второй матч

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 2:2

Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 – Алиссон, 58, Мейреллиш, 83

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Алиссон Сантана, 58 мин

ГОЛ, 1:1! Йенсен, 73 мин

ГОЛ, 2:1! Шин, 80 мин

ГОЛ, 2:2! Лука Мейреллиш, 83 мин