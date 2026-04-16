АЗ Алкмаар

В четверг, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся АЗ и «Шахтер». Поединок пройдет в Алькмаре, игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Донецкая команда в первом поединке разгромила соперников со счетом 3:0. Во втором тайме благодаря голу Педриньо и дублю Алиссона «горняки» добились комфортного преимущества. Несколько дней назад команда Арды Турана провела непростое противостояние с ЛНЗ, которое завершилось вничью со счетом 2:2. После дуэли с «Шахтером» АЗ в своем национальном чемпионате уверенно разобрался с «Херенвеном» – 3:0. В Эредивизи «фермеры» занимают шестое место..

