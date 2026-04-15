АЗ Алкмаар

16 апреля в Алкмаре, в 19.45 по киевскому времени, в рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги конференций «Шахтер» встретится с АЗ.

АЗ

Поражение 0:3 от «Шахтера» в первом поединке четвертьфинала Лиги конференций невольно вошло в историю не только команды из Алкмара, но и всего нидерландского футбола. Все дело в том, что доселе ни одна тамошняя команда не проигрывала с разницей в три мяча, имея до 70 минуты игры ничью.

Стало быть, «красно-белые» переписали историю, но это как раз тот случай, когда гордиться не приходится.

В этой связи следует отметить, что АЗ в нынешнем евросезоне неважно выступает на выезде. В текущем розыгрыше ЛК «красно-белые» потерпели пять выездных поражений. Но вот в родных стенах команда из Алкмара выступает успешно. И это серьезный повод для «горняков», чтобы как минимум задуматься.

После поражения от «Шахтера» в ЛК, АЗ в определенной степени реабилитировался в поединке национального чемпионата. В воскресенье, за день до игры «Шахтера» с ЛНЗ, АЗ сыграл с «Херенвеном». И добыл убедительную победу – 3:0.

Дубль на счету Мийнанса (причем за две минуты), еще один мяч забил Пэррот.

За четыре тура до финиша нынешнего сезона Эредивизи подопечные Лероя Эхтельда занимают шестое место в таблице. И могут рассчитывать, в лучшем случае, на итоговое попадание в первую четверку. Но для этого нужно стечение благоприятных обстоятельств.

Хотя, несомненно, для «красно-белых» куда важнее сыграть в главном для них поединке нынешнего сезона – финале Кубка Нидерландов.

Лерой Эхтельд, главный тренер АЗ:

– Совершенно очевидно, что мы будем стараться взять реванш у «Шахтера» в ответной встрече. И очевидно, что это очень сложно сделать. Но, вне всяких сомнений, мы попытаемся. Правда, через несколько дней после игры с «Шахтером» нам предстоит сыграть в финале Кубка Нидерландов. Но это отнюдь не значит, что мы не будет сосредоточены на игре с украинской командой.

Шахтер

Разгромив в первом поединке четвертьфинала Лиги конференций АЗ, «Шахтер» не только сделал весомый задел накануне ответного поединка, но и в определенной степени переписал неприятную для себе тенденцию, сложившуюся в играх против нидерландских коллективов.

Все началось еще в далеком 1999 году, в поединках против «Роды». Тогда «горняки» уступили этой команде и в гостях, и дома. Затем было противостояние с нынешним оппонентом, и снова два поражения.

Проиграли дончане и ПСВ в чемпионской Лиге. А вот еще одного гранда голландского футбола – «Фейеноорд» – «Шахтер» сначала дважды переиграл, а затем, три года назад, «оранжево-черные» потерпели от роттердамского клуба одно из самых унизительных поражений в своей истории – 1:7.

Возможно, теперь, после крупной победы «горняков» над АЗ в первой игре четвертьфинала ЛК, тенденция поменяется в пользу нашей команды.

В промежутке между двумя матчами с подопечными Лероя Эхтельда, подопечные Арды Турана в рамках чемпионата страны провели важнейший поединок – выездную игру против лидера чемпионского забега – ЛНЗ.

Матч против черкасчан для «Шахтера» получился непростым и эмоциональным. Главные события в поединке произошли в первой половине встречи, где было забито сразу четыре мяча: по два в обе стороны.

Во втором тайме многочисленные зрители забитых мячей больше не увидели, хотя гости и старались забить победный мяч. Не удалось.

В итоге оба лидера сохранили статус-кво. Но у «Шахтера» в запасе есть еще одна игра.

На следующий день после поединка с ЛНЗ делегация «Шахтера» на «перекладных» отправилась в Нидерланды. По словам спортивного директора «горняков» Дарио Срны, команде из-за травм не смогут помочь три игрока: Изаки, Марлон и Крыськив.

Кроме того, продолжает залечивать травму Оба.

Арда Туран, главный тренер «Шахтера»:

– Мы должны оставаться скромными. Высокомерие нас уничтожит, потому что мы знаем, насколько сложной будет атмосфера на стадионе в ответном матче. Я очень уважаю нашего соперника, всех игроков АЗ. Впереди нас ждет очень сложный матч, однако могу сказать, что мы в хорошей позиции.

История противостояний

Предстоящий поединок будет четвертым официальным матчем между оппонентами. Ранее соперники встречались в сезоне 2004/2005, в 1/8 финала Кубка УЕФА. Тогда оба поединка были за нидерландской командой – 3:1 (в Донецке) и 2:1 в (Алкмаре). Неделю назад в Кракове «Шахтер» взял уверенный реванш за поражения более чем двадцатилетней давности.

Прогноз

Перед ответной игрой против АЗ «Шахтер» действительно в хорошей позиции, ибо в первом поединке добыл очень комфортную победу. Более чем комфортную, если судить исключительно из игровых событий до 70 минуты матча.

Вместе с тем нужно обязательно отметить, что АЗ в матчах на выезде и в родных стенах – почти разные команды. В том смысле, что дома «красно-белые» играют в разы увереннее и результативнее. И можно не сомневаться, что предматчевые слова наставника АЗ о намерении взять реванш – отнюдь не пустая бравада. Команда из Алкмара точно сделает все от нее зависящее, дабы отыграть три мяча.

Однако такой гандикап очень редко отыгрывается. АЗ, как и после первого пропущенного мяча в Кракове, и в ответной игре ринется вперед, чтобы отыграться. Ринется – и оголит свои тылы. И этим гости должны воспользоваться.

Наш прогноз на матч – результативная ничья.

Ориентировочные составы:

АЗ: Овусу-Одуро, Гус, Пенетра, Дейкстра, Класи, Мийнанс, Йенсен, Смит, Патати, Пэррот, де Вит

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Назарина, Бондаренко, Педриньо, Эгиналду, Алиссон, Траоре.