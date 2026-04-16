  Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
16 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 16 апреля 2026, 22:56
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла Анне Бондар (Венгрия, WTA 65) за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/8 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Александра Олейникова (Украина) – 6:0, 4:6, 6:0

Олейникова провела второе очное противостояние против Бондар и потерпела первое поражение – 3 февраля Александра переиграла Анну в 1/8 финала соревнований идентичной категории в Клуж-Напоке.

Олейникова боролась за второй четвертьфинал на уровне Тура. Первый был в вышеупомянутой Клуж-Напоке, где ей удалось добраться до полуфинала.

Александра в Руане успела одолеть Лилли Таггер. Бондар в четвертьфинале встретится со второй сеяной Сораной Кырстей.

Украину в Руане продолжат представлять Марта Костюк и Вероника Подрез, которые 17 апреля проведут свои поединки 1/4 финала против Энн Ли и Кэти Бултер соответственно.

Отакий собі бутерброд з бубликами... Мадярка розкатала, як школярку.
Досі не розумію, чому Саша не викреслить зі свого арсеналу ці парашути.
Їх на рівні WTA не використовують в такій кількості не тому, що ніхто
цим технічним прийомом не володіє, а тому, що користі від нього нема.
Рівень суперниць вже не той і до цього треба звикати
Не так прикро через поразку як через гру і два бублики 🤦
Сьогодні на корті Сашко виглядала якийсь знесиленою,із-за того купа невимушених помилок.А суперниця добре підготувалася до гри.І хоч за рахунок характеру вдалося вигризти 2 сет,у 3 сеті втома накрила повністю.Звісно катастрофи немає,але треба добре проаналізувати цей матч і зробити висновки.Олександрі бажаю сильно не засмучуватися, все головне ще попереду!Хай щастить на наступних турнірах! 
Жаль... Поддержка Сашуне в такой горький момент❤️🇺🇦
Подустала немного, а мадьярка наверняка была обижена за прошлую непожатую руку и очень настроилась на игру.
Но ничего, ещё может не раз встретятся. Ждём Олейникову на следующих турнирах!
Не здивуюсь, якщо у СпиртЮА прям цілеспрямовано збирають цю дебільну колекцію невдалих фоток тенісисток))
ну і ладно
Неможливо виграти матч, коли граєш зібрано і з надхненням лише один сет, а решту - як заманеться.
