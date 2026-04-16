Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла Анне Бондар (Венгрия, WTA 65) за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/8 финала

Анна Бондар (Венгрия) – Александра Олейникова (Украина) – 6:0, 4:6, 6:0

Олейникова провела второе очное противостояние против Бондар и потерпела первое поражение – 3 февраля Александра переиграла Анну в 1/8 финала соревнований идентичной категории в Клуж-Напоке.

Олейникова боролась за второй четвертьфинал на уровне Тура. Первый был в вышеупомянутой Клуж-Напоке, где ей удалось добраться до полуфинала.

Александра в Руане успела одолеть Лилли Таггер. Бондар в четвертьфинале встретится со второй сеяной Сораной Кырстей.

Украину в Руане продолжат представлять Марта Костюк и Вероника Подрез, которые 17 апреля проведут свои поединки 1/4 финала против Энн Ли и Кэти Бултер соответственно.