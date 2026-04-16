Олейникова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане
Александра в трех сетах потерпела поражение от Анны Бондар
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).
Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла Анне Бондар (Венгрия, WTA 65) за 1 час и 50 минут.
WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/8 финала
Анна Бондар (Венгрия) – Александра Олейникова (Украина) – 6:0, 4:6, 6:0
Олейникова провела второе очное противостояние против Бондар и потерпела первое поражение – 3 февраля Александра переиграла Анну в 1/8 финала соревнований идентичной категории в Клуж-Напоке.
Олейникова боролась за второй четвертьфинал на уровне Тура. Первый был в вышеупомянутой Клуж-Напоке, где ей удалось добраться до полуфинала.
Александра в Руане успела одолеть Лилли Таггер. Бондар в четвертьфинале встретится со второй сеяной Сораной Кырстей.
Украину в Руане продолжат представлять Марта Костюк и Вероника Подрез, которые 17 апреля проведут свои поединки 1/4 финала против Энн Ли и Кэти Бултер соответственно.
Досі не розумію, чому Саша не викреслить зі свого арсеналу ці парашути.
Їх на рівні WTA не використовують в такій кількості не тому, що ніхто
цим технічним прийомом не володіє, а тому, що користі від нього нема.
Рівень суперниць вже не той і до цього треба звикати
Подустала немного, а мадьярка наверняка была обижена за прошлую непожатую руку и очень настроилась на игру.
Но ничего, ещё может не раз встретятся. Ждём Олейникову на следующих турнирах!