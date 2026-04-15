  Дубль Дембеле за ПСЖ, Атлетико сдержал Барселону, пресс-конференция Усика
15 апреля 2026, 09:23 | Обновлено 15 апреля 2026, 09:27
Дубль Дембеле за ПСЖ, Атлетико сдержал Барселону, пресс-конференция Усика

Главные новости за 14 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 апреля.

1. Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Ливерпуль и Барселона выбыли из турнира на стадии 1/4 финала

2A. Очередная ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из ЛЧ
Команда Флика выиграла ответный матч, но этого было мало

2B. Энфилд разочарован. Ливерпуль в ЛЧ проиграл ПСЖ во второй раз
Дубль Усмана Дембеле принес победу команде Луиса Энрике

3. Пенальти на 120+10 для Аль-Иттихад. Определены пары 1/4 финала ЛЧ Азии
Фабиньо принес саудовскому клубу победу над командой Аль-Вахда из ОАЭ

4. Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Италия и Дания имеют рейтинг ФИФА выше, чем у Украины

5. Поражение в Рейкьявике. Женская сборная Украины проиграла Исландии
Судьбу матча квалификации женского ЧМ-2027 решил один гол

6. Второе поражение. Украина WU-19 минимально уступила Швеции в отборе ЧЕ
Сине-желтая команда пропустила один мяч в первом тайме

7. Костюк с убедительной победы стартовала на турнире WTA 250 в Руане
В первом раунде во Франции Марта в двух сетах одолела Диан Парри

8. ВИДЕО. Встреча легенд. Пресс-конференция к мегабою Усик – Верховен
Боксеры провели первое медиасобытие к предстоящему поединку

9. Поражение Музычук. Определен победитель Турнира претендентов среди мужчин
Украинская шахматистка потеряла шансы на выход в матч за титул ЧМ

10. Сборная звезд U-21: лучшие молодые игроки Европы возрастом до 21 года
Выделяем лучших молодых футболистов континента

Николай Степанов
