Дубль Дембеле за ПСЖ, Атлетико сдержал Барселону, пресс-конференция Усика
Главные новости за 14 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 апреля.
1. Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Ливерпуль и Барселона выбыли из турнира на стадии 1/4 финала
2A. Очередная ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из ЛЧ
Команда Флика выиграла ответный матч, но этого было мало
2B. Энфилд разочарован. Ливерпуль в ЛЧ проиграл ПСЖ во второй раз
Дубль Усмана Дембеле принес победу команде Луиса Энрике
3. Пенальти на 120+10 для Аль-Иттихад. Определены пары 1/4 финала ЛЧ Азии
Фабиньо принес саудовскому клубу победу над командой Аль-Вахда из ОАЭ
4. Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Италия и Дания имеют рейтинг ФИФА выше, чем у Украины
5. Поражение в Рейкьявике. Женская сборная Украины проиграла Исландии
Судьбу матча квалификации женского ЧМ-2027 решил один гол
6. Второе поражение. Украина WU-19 минимально уступила Швеции в отборе ЧЕ
Сине-желтая команда пропустила один мяч в первом тайме
7. Костюк с убедительной победы стартовала на турнире WTA 250 в Руане
В первом раунде во Франции Марта в двух сетах одолела Диан Парри
8. ВИДЕО. Встреча легенд. Пресс-конференция к мегабою Усик – Верховен
Боксеры провели первое медиасобытие к предстоящему поединку
9. Поражение Музычук. Определен победитель Турнира претендентов среди мужчин
Украинская шахматистка потеряла шансы на выход в матч за титул ЧМ
10. Сборная звезд U-21: лучшие молодые игроки Европы возрастом до 21 года
Выделяем лучших молодых футболистов континента
«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне
У Руслана Малиновского самая лучшая поддержка