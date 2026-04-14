  4. Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
14 апреля 2026, 13:13 | Обновлено 14 апреля 2026, 13:58
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана

Италия и Дания имеют рейтинг ФИФА выше, чем у Украины

На днях издание The Athletic опубликовало новость, что в ФИФА обсуждается возможность проведения специального межконтинентального плей-офф, за дополнительную путевку на чемпионат мира 2026 в случае неучастия сборной Ирана.

По сообщению источника, рассматривается возможность проведения мини-турнира с участием двух сборных из Европы и двух сборных из Азии, и победитель получит вакантное место на ЧМ-2026.

При таком сценарии наиболее логичным критерием отбора является рейтинг УЕФА. В таком случае, право сыграть в плей-офф получат сборные Италии (12-й рейтинг) и Дании (20-й рейтинг), а Украина (32-е место) не входит в топ-2 рейтинга европейских стран, которые оказались за бортом ЧМ-2026.

От Азии наиболее рейтинговыми странами являются ОАЭ (68-й рейтинг) и Оман (79-й рейтинг).

Соответственно, эксперты рассчитали, что полуфиналы мини-турнира не нейтральном поле за путевку на ЧМ будут такими:

  • Италия – Оман, Дания – ОАЭ

Ранее возникла неопределенность вокруг сборной Ирана, которая ранее обеспечила себе выход на турнир. Однако из-за войны Иран может быть исключен из турнира

Состав группы G на ЧМ-2026: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. В ФИФА готовят резервные сценарии на случай снятия с турнира команды Ирана. ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Рейтинг ФИФА для сборных, которые не попали на ЧМ-2026

  • 12. Италия (первая лучшая из Европы)
  • 20. Дания (вторая лучшая из Европы)
  • 26. Нигерия
  • 32. Украина
  • 35. Польша
  • 37. Уэльс
  • 39. Сербия
  • 42. Венгрия
  • 45. Камерун
  • ...
  • 68. ОАЭ (первая лучшая из Азии)
  • 79. Оман (вторая лучшая из Азии)
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Реала возглавил участника чемпионата мира 2026
Уругвай предупреждает о рисках нелегальных ставок перед ЧМ-2026
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Саленко спрогнозировал соперников в переходных матчах от УПЛ и Первой лиги
Футбол | 14 апреля 2026, 14:01 0
Саленко спрогнозировал соперников в переходных матчах от УПЛ и Первой лиги
Саленко спрогнозировал соперников в переходных матчах от УПЛ и Первой лиги

Также авторитетный в прошлом нападающий назвал команды, которые покинут элитный дивизиона напрямую

Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Футбол | 13 апреля 2026, 14:23 7
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате

Аркадаг сыграл вничью с Ахалом

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14.04.2026, 11:15
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Еврокубки с Ярославом Перканюком
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Футбол | 14.04.2026, 08:42
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Як тільки можуть пропихають ту Італію на ЧС, за вуха тягнуть і за всі інші місця, придумуючи якісь нові підстави, нові формати і турніри на ходу. 
Я вважаю замість Ірану повинна їхати азійська збірна. До міжзонального турніру я казав: напряму їде Ірак, а ОАЕ їдуть участвувати в міжзональний турнір замість Іраку.
Але раз уже провели міжзональний турнір, то після дискваліфікації Ірану їх повинна замінити інша азійська збірна, яка в цьому відборі в зоні Азії дійшла найдалі із некваліфікувавшихся - це збірна ОАЕ.
Ітого: якщо Іран відсторонюють, то замість Ірану на ЧС їхати повинна збірна ОАЕ. 
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
13.04.2026, 15:10 14
Водные виды
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
13.04.2026, 04:02
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
