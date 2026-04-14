Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Италия и Дания имеют рейтинг ФИФА выше, чем у Украины
На днях издание The Athletic опубликовало новость, что в ФИФА обсуждается возможность проведения специального межконтинентального плей-офф, за дополнительную путевку на чемпионат мира 2026 в случае неучастия сборной Ирана.
По сообщению источника, рассматривается возможность проведения мини-турнира с участием двух сборных из Европы и двух сборных из Азии, и победитель получит вакантное место на ЧМ-2026.
При таком сценарии наиболее логичным критерием отбора является рейтинг УЕФА. В таком случае, право сыграть в плей-офф получат сборные Италии (12-й рейтинг) и Дании (20-й рейтинг), а Украина (32-е место) не входит в топ-2 рейтинга европейских стран, которые оказались за бортом ЧМ-2026.
От Азии наиболее рейтинговыми странами являются ОАЭ (68-й рейтинг) и Оман (79-й рейтинг).
Соответственно, эксперты рассчитали, что полуфиналы мини-турнира не нейтральном поле за путевку на ЧМ будут такими:
- Италия – Оман, Дания – ОАЭ
Ранее возникла неопределенность вокруг сборной Ирана, которая ранее обеспечила себе выход на турнир. Однако из-за войны Иран может быть исключен из турнира
Состав группы G на ЧМ-2026: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. В ФИФА готовят резервные сценарии на случай снятия с турнира команды Ирана. ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.
Рейтинг ФИФА для сборных, которые не попали на ЧМ-2026
- 12. Италия (первая лучшая из Европы)
- 20. Дания (вторая лучшая из Европы)
- 26. Нигерия
- 32. Украина
- 35. Польша
- 37. Уэльс
- 39. Сербия
- 42. Венгрия
- 45. Камерун
- ...
- 68. ОАЭ (первая лучшая из Азии)
- 79. Оман (вторая лучшая из Азии)
Tournament of 4: Top 2 FIFA ranked teams (Italy, Denmark) and top 2 Asian teams (UAE, Oman). Italy vs Oman, Denmark vs UAE. Neutral site. Winners meet to take Iran's place.— 🇺🇸 Stallion 🇮🇹 (@Stallion2011) April 13, 2026
Top 10 country who missed 2026 World Cup based on FIFA Men's World Ranking— Djatix Kumara 259 (@Djatix2509) April 12, 2026
🇮🇹Italy (12)
🇩🇰Denmark (20)
🇳🇬Nigeria (26)
🇺🇦Ukraine (32)
🇵🇱Poland (35)
🇷🇺Russia (36)*
🏴Wales (37)
🇷🇸Serbia (39)
🇭🇺Hungary (42)
🇨🇲Cameroon (45)
*Suspended from 2026 qualification
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Также авторитетный в прошлом нападающий назвал команды, которые покинут элитный дивизиона напрямую
Аркадаг сыграл вничью с Ахалом
Я вважаю замість Ірану повинна їхати азійська збірна. До міжзонального турніру я казав: напряму їде Ірак, а ОАЕ їдуть участвувати в міжзональний турнір замість Іраку.
Але раз уже провели міжзональний турнір, то після дискваліфікації Ірану їх повинна замінити інша азійська збірна, яка в цьому відборі в зоні Азії дійшла найдалі із некваліфікувавшихся - це збірна ОАЕ.
Ітого: якщо Іран відсторонюють, то замість Ірану на ЧС їхати повинна збірна ОАЕ.
