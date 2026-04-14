Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана

На днях издание The Athletic опубликовало новость, что в ФИФА обсуждается возможность проведения специального межконтинентального плей-офф, за дополнительную путевку на чемпионат мира 2026 в случае неучастия сборной Ирана.

По сообщению источника, рассматривается возможность проведения мини-турнира с участием двух сборных из Европы и двух сборных из Азии, и победитель получит вакантное место на ЧМ-2026.

При таком сценарии наиболее логичным критерием отбора является рейтинг УЕФА. В таком случае, право сыграть в плей-офф получат сборные Италии (12-й рейтинг) и Дании (20-й рейтинг), а Украина (32-е место) не входит в топ-2 рейтинга европейских стран, которые оказались за бортом ЧМ-2026.

От Азии наиболее рейтинговыми странами являются ОАЭ (68-й рейтинг) и Оман (79-й рейтинг).

Соответственно, эксперты рассчитали, что полуфиналы мини-турнира не нейтральном поле за путевку на ЧМ будут такими:

Италия – Оман, Дания – ОАЭ

Ранее возникла неопределенность вокруг сборной Ирана, которая ранее обеспечила себе выход на турнир. Однако из-за войны Иран может быть исключен из турнира

Состав группы G на ЧМ-2026: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. В ФИФА готовят резервные сценарии на случай снятия с турнира команды Ирана. ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Рейтинг ФИФА для сборных, которые не попали на ЧМ-2026

12. Италия (первая лучшая из Европы)

(первая лучшая из Европы) 20. Дания (вторая лучшая из Европы)

(вторая лучшая из Европы) 26. Нигерия

32. Украина

35. Польша

37. Уэльс

39. Сербия

42. Венгрия

45. Камерун

...

68. ОАЭ (первая лучшая из Азии)

(первая лучшая из Азии) 79. Оман (вторая лучшая из Азии)

Tournament of 4: Top 2 FIFA ranked teams (Italy, Denmark) and top 2 Asian teams (UAE, Oman). Italy vs Oman, Denmark vs UAE. Neutral site. Winners meet to take Iran's place. — 🇺🇸 Stallion 🇮🇹 (@Stallion2011) April 13, 2026