Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Шанс для Италии. ФИФА может провести турнир за путевку на ЧМ вместо Ирана
Чемпионат мира
13 апреля 2026, 10:12 | Обновлено 13 апреля 2026, 11:03
Шанс для Италии. ФИФА может провести турнир за путевку на ЧМ вместо Ирана

В мини-турнире смогут принять участие две европейские и две азиатские сборные

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии

В ФИФА обсуждается возможность проведения специального межконтинентального плей-офф, который может открыть дополнительный путь на чемпионат мира 2026 в случае потенциального неучастия сборной Ирана.

Причиной стала неопределенность вокруг сборной Ирана, которая ранее обеспечила себе выход на турнир. Однако Иран сейчас оказался в сложной ситуации с политикой и безопасностью. По данным СМИ, в ФИФА рассматриваются сценарии замены команды или организации дополнительного отборочного турнира.

По информации из обсуждений в ФИФА, один из вариантов предусматривает мини-турнир с участием двух сборных из Европы и двух сборных из Азии. Победитель получит вакантное место на ЧМ-2026.

Источники отмечают, что в таком сценарии среди европейских претендентов может фигурировать и сборная Италии, которая не смогла квалифицироваться через стандартный европейский отбор.

Ранее сообщалось, что по действующей логике ФИФА – в случае отказа или исключения команды место обычно передается представителям той же конфедерации, а не европейским сборным. Поэтому участие Италии в таком плей-офф не является гарантированным вариантом.

Вопрос участия Ирана в ЧМ-2026 остается открытым из-за политической напряженности и вопросов безопасности, связанных с проведением матчей. Эта команда квалифицировалась в групповой этап, однако окончательное решение об участии еще не принято.

Состав группыG на ЧМ-2026: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. В ФИФА готовят резервные сценарии на случай отказа команды Ирана.

ЧМ-2026 по футболу сборная Италии по футболу сборная Ирана по футболу ФИФА выбор редакции
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(100)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем