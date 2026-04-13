Шанс для Италии. ФИФА может провести турнир за путевку на ЧМ вместо Ирана

В ФИФА обсуждается возможность проведения специального межконтинентального плей-офф, который может открыть дополнительный путь на чемпионат мира 2026 в случае потенциального неучастия сборной Ирана.

Причиной стала неопределенность вокруг сборной Ирана, которая ранее обеспечила себе выход на турнир. Однако Иран сейчас оказался в сложной ситуации с политикой и безопасностью. По данным СМИ, в ФИФА рассматриваются сценарии замены команды или организации дополнительного отборочного турнира.

По информации из обсуждений в ФИФА, один из вариантов предусматривает мини-турнир с участием двух сборных из Европы и двух сборных из Азии. Победитель получит вакантное место на ЧМ-2026.

Источники отмечают, что в таком сценарии среди европейских претендентов может фигурировать и сборная Италии, которая не смогла квалифицироваться через стандартный европейский отбор.

Ранее сообщалось, что по действующей логике ФИФА – в случае отказа или исключения команды место обычно передается представителям той же конфедерации, а не европейским сборным. Поэтому участие Италии в таком плей-офф не является гарантированным вариантом.

Вопрос участия Ирана в ЧМ-2026 остается открытым из-за политической напряженности и вопросов безопасности, связанных с проведением матчей. Эта команда квалифицировалась в групповой этап, однако окончательное решение об участии еще не принято.

Состав группыG на ЧМ-2026: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. В ФИФА готовят резервные сценарии на случай отказа команды Ирана.