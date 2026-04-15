Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов

Испанские СМИ, следуя примеру пресс-службы мадридского «Реала», относительно недавно возродили термин «Ремонтада» в футболе для обозначения ситуации, когда одна из команд проигрывает первый матч двухматчевой дуэли, после чего должна отыграться в ответном матче. И тогда в контекст закладывали именно успешный результат этого процесса, хотя с того момента немалое количество команд оказывались в подобных обстоятельствах, и лишь в единичных случаях это заканчивалось действительно так, как и планировали те, кто этот термин создавал.

Каталонская «Барселона», например, в текущем сезоне уже дважды сталкивалась с необходимостью выигрывать вторую часть дуэли, ликвидируя при этом гандикап соперников после первой игры. И в обоих случаях команде Ганса-Дитера Флика противостоял мадридский «Атлетико». Сначала, в Кубке Короля в полуфинале, когда на 0:3 на «Метрополитано» каталонцы ответили лишь 2:0 на собственном поле.

А неделю назад уже «матрасники» навестили «Камп Ноу» в рамках Лиги чемпионов УЕФА и одержали там победу. Но уже с двумя голами (2:0), что вроде бы должно было дать «блаугранас» больше пространства для потенциального спасения. Хотя, опять же, решающая дуэль теперь переносилась на домашнюю арену команды Диего Симеоне, и поддержка местной команды в этот вечер там была просто фантастической.



Однако для «Барселоны» подобные выездные матчи уже не являются новостью, поэтому она не отступила от своего плана на игру. К тому же соперники очень помогли гостям удачно провести стартовые минуты. Ленгле упустил мяч у собственной штрафной, после чего Ямал побежал завершать пас Феррана на встречу с вратарем через центральную зону. Лучшего начала игры для каталонцев, наверное, и представить было сложно.

Впрочем, какого-то карколомного поворота в этой дуэли не произошло, потому что «Атлетико» удалось не выпасть из борьбы и постепенно оправиться от быстрого пропущенного мяча. А там и моменты в контратаках от Гризманна и Лукмана не заставили себя долго ждать, так что расслабляться команде Флика просто не было права.

Она, собственно, и не планировала этого – на 24-й минуте очередная атака «Барселоны» завершилась пасом Ольмо на левый фланг штрафной, где Ферран на приеме проскочил мимо Ленгле и пробил в дальний угол. И где же то преимущество в два мяча, с которым стартовала команда Симеоне в этой игре? Там через мгновение после этого ситуация вообще могла стать катастрофической для «Атлетико», если бы Фермин пробил мимо Муссо в завершение передачи Ямала с правого фланга, или хотя бы избежал столкновения носом с шипами бутс вратаря, после чего у игрока гостей началось такое кровотечение, что игру пришлось приостановить на несколько минут.

Но, как ни странно, Фермину всё-таки вернули на поле, однако некоторое время «Барса» играла в меньшинстве и именно тогда пропустила контратаку по правому флангу, которую развёл Гризманн, а завершил прострелом на Лукмана на дальнюю штангу Льоренте. И это уже очень плохие новости для команды Флика.



Во втором тайме гости должны были снова идти штурмом на чужие ворота, но «Атлетико» уже действовал максимально плотно в обороне, и обойти эту стену было на самом деле очень трудно. Хотя в итоге это удалось сделать один раз. На 55-й минуте Ферран добил в сетку отскок от заблокированного удара Гави в центре штрафной, но сделал это из офсайда, поэтому празднование «Барселоны» было недолгим.

Между тем гостям уже нужно было начинать спешить спасаться, что неизбежно привело бы к появлению свободных зон у них за спиной. А что бывает в таких случаях с командой Флика, болельщикам не стоит лишний раз напоминать. На 78-й минуте очередной пас из глубины с правого фланга завершился фолом Эрика Гарсии в качестве последнего защитника, после чего каталонцы снова доигрывали матч в меньшинстве, как и в первом матче.

И нетрудно догадаться, к чему это все в итоге привело. На финальный штурм гости бросили все силы, но, кроме ударов головой от Араухо мимо ворот и одной попытки с второго этажа пробить от Левандовски, так ничего и не создали. Еще и в контратаках снова могли пропустить, но Жоан Гарсия хотя бы какую-то интригу пытался в этой паре сохранить. Так «Арсенал» или «Спортинг»?

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.

«Атлетико» – «Барселона» - 1:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Лукман, 31 – Ямал, 4, Торрес, 24

Предупреждения: Гави, 69

Удаление: Э. Гарсия, 79 (грубый фол)

«Атлетико»: Муссо – Руджери, Лэнгле, Ле Норман, Молина – Лукман (Гонсалес, 66), Коке (Кардосо, 89), Льоренте, Симеоне (Баэна, 66) – Гризманн (Серлот, 76), Альварес.

«Барселона»: Ж. Гарсия – Канселу (Араухо, 89), Мартин, Э. Гарсия, Кунде – Гави (де Йонг, 81), Педри – Ольмо (Бардагджи, 89), Фермин (Рашфорд, 68), Ямал – Торрес (Левандовски, 68).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ) – 15(5): 15(8)

Угловые – 2:4

Оффсайды – 0:1

Температура: 14°C