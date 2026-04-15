  4. Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Проходит дальше Атлетико Мадрид
14.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 2
Барселона
15 апреля 2026, 00:05 | Обновлено 15 апреля 2026, 01:07
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов

Команда Флика снова выиграла ответный матч, но этого было мало

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанские СМИ, следуя примеру пресс-службы мадридского «Реала», относительно недавно возродили термин «Ремонтада» в футболе для обозначения ситуации, когда одна из команд проигрывает первый матч двухматчевой дуэли, после чего должна отыграться в ответном матче. И тогда в контекст закладывали именно успешный результат этого процесса, хотя с того момента немалое количество команд оказывались в подобных обстоятельствах, и лишь в единичных случаях это заканчивалось действительно так, как и планировали те, кто этот термин создавал.

Каталонская «Барселона», например, в текущем сезоне уже дважды сталкивалась с необходимостью выигрывать вторую часть дуэли, ликвидируя при этом гандикап соперников после первой игры. И в обоих случаях команде Ганса-Дитера Флика противостоял мадридский «Атлетико». Сначала, в Кубке Короля в полуфинале, когда на 0:3 на «Метрополитано» каталонцы ответили лишь 2:0 на собственном поле.

А неделю назад уже «матрасники» навестили «Камп Ноу» в рамках Лиги чемпионов УЕФА и одержали там победу. Но уже с двумя голами (2:0), что вроде бы должно было дать «блаугранас» больше пространства для потенциального спасения. Хотя, опять же, решающая дуэль теперь переносилась на домашнюю арену команды Диего Симеоне, и поддержка местной команды в этот вечер там была просто фантастической.


Однако для «Барселоны» подобные выездные матчи уже не являются новостью, поэтому она не отступила от своего плана на игру. К тому же соперники очень помогли гостям удачно провести стартовые минуты. Ленгле упустил мяч у собственной штрафной, после чего Ямал побежал завершать пас Феррана на встречу с вратарем через центральную зону. Лучшего начала игры для каталонцев, наверное, и представить было сложно.

Впрочем, какого-то карколомного поворота в этой дуэли не произошло, потому что «Атлетико» удалось не выпасть из борьбы и постепенно оправиться от быстрого пропущенного мяча. А там и моменты в контратаках от Гризманна и Лукмана не заставили себя долго ждать, так что расслабляться команде Флика просто не было права.

Она, собственно, и не планировала этого – на 24-й минуте очередная атака «Барселоны» завершилась пасом Ольмо на левый фланг штрафной, где Ферран на приеме проскочил мимо Ленгле и пробил в дальний угол. И где же то преимущество в два мяча, с которым стартовала команда Симеоне в этой игре? Там через мгновение после этого ситуация вообще могла стать катастрофической для «Атлетико», если бы Фермин пробил мимо Муссо в завершение передачи Ямала с правого фланга, или хотя бы избежал столкновения носом с шипами бутс вратаря, после чего у игрока гостей началось такое кровотечение, что игру пришлось приостановить на несколько минут.

Но, как ни странно, Фермину всё-таки вернули на поле, однако некоторое время «Барса» играла в меньшинстве и именно тогда пропустила контратаку по правому флангу, которую развёл Гризманн, а завершил прострелом на Лукмана на дальнюю штангу Льоренте. И это уже очень плохие новости для команды Флика.


Во втором тайме гости должны были снова идти штурмом на чужие ворота, но «Атлетико» уже действовал максимально плотно в обороне, и обойти эту стену было на самом деле очень трудно. Хотя в итоге это удалось сделать один раз. На 55-й минуте Ферран добил в сетку отскок от заблокированного удара Гави в центре штрафной, но сделал это из офсайда, поэтому празднование «Барселоны» было недолгим.

Между тем гостям уже нужно было начинать спешить спасаться, что неизбежно привело бы к появлению свободных зон у них за спиной. А что бывает в таких случаях с командой Флика, болельщикам не стоит лишний раз напоминать. На 78-й минуте очередной пас из глубины с правого фланга завершился фолом Эрика Гарсии в качестве последнего защитника, после чего каталонцы снова доигрывали матч в меньшинстве, как и в первом матче.

И нетрудно догадаться, к чему это все в итоге привело. На финальный штурм гости бросили все силы, но, кроме ударов головой от Араухо мимо ворот и одной попытки с второго этажа пробить от Левандовски, так ничего и не создали. Еще и в контратаках снова могли пропустить, но Жоан Гарсия хотя бы какую-то интригу пытался в этой паре сохранить. Так «Арсенал» или «Спортинг»?

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.

«Атлетико» – «Барселона» - 1:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Лукман, 31 – Ямал, 4, Торрес, 24

Предупреждения: Гави, 69

Удаление: Э. Гарсия, 79 (грубый фол)

«Атлетико»: Муссо – Руджери, Лэнгле, Ле Норман, Молина – Лукман (Гонсалес, 66), Коке (Кардосо, 89), Льоренте, Симеоне (Баэна, 66) – Гризманн (Серлот, 76), Альварес.

«Барселона»: Ж. Гарсия – Канселу (Араухо, 89), Мартин, Э. Гарсия, Кунде – Гави (де Йонг, 81), Педри – Ольмо (Бардагджи, 89), Фермин (Рашфорд, 68), Ямал – Торрес (Левандовски, 68).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ) – 15(5): 15(8)
Угловые – 2:4
Оффсайды – 0:1

АТЛЕТИКО – БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

По теме:
Ямаль вошел в топ-10 игроков Барселоны по важному показателю
4-й успешнейший сезон Рэшфорда. Сколько результативных действий по Барсу?
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Барселона прогнозы Атлетико Мадрид текстовая трансляция Лига чемпионов Атлетико - Барселона
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 14 апреля 2026, 20:22 10
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Ответная игра состоится 14 апреля в 22:00 по Киеву

Исландия – Украина – 1:0. Третье поражение в отборе. Видео гола и обзор
Футбол | 15 апреля 2026, 00:23 0
Исландия – Украина – 1:0. Третье поражение в отборе. Видео гола и обзор
Исландия – Украина – 1:0. Третье поражение в отборе. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации женского ЧМ-2027

Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 14.04.2026, 06:12
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14.04.2026, 09:37
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Футбол | 14.04.2026, 09:00
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Барсодрочеры,ну шо?)
Знову змова всього всесвіту проти вас!
- Перес все купив!
 - Ааа, це був не Реал!?
Смішні ви!
Атлетико із заслуженим проходом у півфінал!
Сегодня Мадрид гудит. Единый в своей радости! Сливочные аплодируют и поливают матрасников шампанским на всех улицах испанской столицы🍾🥳
🎉Атлетико шагает в полуфинал, а барсукам остаётся тешить себя тем, что они смогли прервать 20м серию Симеоне без домашних поражений в плей-офф ЛЧ.😶
Но Эль Чоло вряд ли особо этому расстроен😝
Два полуфинала ЛЧ за 12 лет это конечно мощно, учитывая, что Реал 6 титулов ЛЧ взял за это время
МУЖИКИ !!!
Класна гра, Атлетіко молодці, самовіддача 110% як Шахта з АЗ було.
Добре що наказали піжонів, не хай тренуються ще рік часу.
Фух, о це футбол! 
Барсуки пишут, что Реал купил проход для Атлетико? Я правильно понял симптоматику пациентов в полосатых купальниках?
Веду сьогодні внука(9р.) зі школи,завжди тепер нагружеє діда футболом(бо грає на планшеті)питає як сьогодні, кажу Барса виграє,він,о класно,я йому виграє, але не пройде,бо рахунок 1-2.P.S.Років 25 назад трохи ставив,згадалось.
Зараз Флік скаже, що його команді малолітніх піжонів заважали Тюрпен і додаткові 3 мм висоти газону.
Вот так то!
Класна гра, Атлетіко молодці, самовіддача на 110% як у ЛНЗ проти Шахтаря.
Пафосная победа тюрпена☝️
Судью сменили а толку. Все в сторону барсы свистел. Как все там продается в Мадриде.
удар вратаря шипами в лицо соперника решил исход встречи
Популярные новости
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 3
Бокс
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 65
Футбол
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
13.04.2026, 20:42 1
Бокс
Чемпион WBO: «Фьюри должен победить меня или Усика. Это нереалистично»
Чемпион WBO: «Фьюри должен победить меня или Усика. Это нереалистично»
13.04.2026, 01:05 1
Бокс
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 17
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
