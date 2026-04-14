Атлетико Мадрид

  Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
14 апреля 2026, 10:59 |
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Ответный поединок начнется 14 апреля в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

14 апреля на Метрополитано пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором Атлетико встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда оставляет довольно противоречивое впечатление в этом сезоне. С одной стороны, она в Примере снова оказалась не конкурентной для пары своих вечных противников - отстав уже на полтора-два десятка очков, там нужно сосредоточиться на борьбе с Вильярреалом. Тот пользовался недавней осечкой конкурента как раз с каталонцами и выбирался на текущее третье место в Примере.

Но в других турнирах Симеоне оказывается сильнее Флика. В полуфинале кубка он огорошил соперника разгромом 4:0 дома - после такого пропустили три безответных мяча на Камп Ноу, но прошли в решающий раунд Копы дель Рей. И явно не против Диего повторить фокус и в более статусном турнире - он снова может уступить в ответном поединке, но на этот раз только минимально.

Клуб представляет из себя противоположность для соперника. У него получилось очень уверенно защитить свой статус победителя Суперкубка - там последовательно обыграли Атлетик и мадридский Реал. Да и в Примере интрига в плане чемпионства жива разве что формально, уж очень много очков Лунин и компания растеряли в последнее время.

Что у Ханси не получается, это матчи на вылет против Атлетико. Обыграв его в Примере, он на прошлой неделе снова уступил сопернику из столицы, теперь уже в Лиге чемпионов - на пару голов Альвареса и Серлота ответили только удалением Кубарси, и его на Камп Ноу. С другой стороны, сейчас достаточно повторить то, что получилось в ответном кубковом полуфинале: при 3:0 в свою пользу дальше пойдут Ямаль и компания.

Статистика личных встреч

В этом сезоне это будет уже шестой поединок между грандами. В пяти предыдущих каталонцы выиграли трижды при двух поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что пройти в полуфинал будет сложно гостям. Но согласимся с тем, что напоследок каталонцы выиграют с любым счетом (коэффициент - 1,90).

Фора комфортная над барсуками.
Интересно посмотреть, как Атлетико будет сегодня играть - на её удержание, включив свою фирменную оборону или в родных стенах им еще накидают?!
