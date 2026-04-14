Атлетико Мадрид

Во вторник, 14-го апреля, состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Матч пройдет в Мадриде, на поле стадиона «Метрополитано», начало в 22:00.

Обычно, когда громко говорят о «Ремонтаде», ничего в итоге не происходит. Что у «Реала», что у «Барселоны». Но два гола после 3:0 в Кубке команда Флика не так давно уже отыгрывала. Поэтому 0:2 на своем поле в Лиге чемпионов для нее не выглядит приговором. Посмотрим, как на этот раз решит сыграть Симеоне.

