14 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Мадрид) (Испания) и «Барселона» (Испания).

Поединок прошел на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. По сумме матчей счет составил 3:2 в пользу «Атлетико».

Лига чемпионов 2025/26. 1/4 финала, ответный матч, 14 апреля

Атлетико – Барселона – 1:2 (первый матч – 2:0)

Голы: Лукман, 31 – Ямаль, 4, Торрес, 24

Удаления: Гарсия, 79