  4. Атлетико – Барселона – 1:2 (3:2). Ремонтада не удалась. Видео голов и обзор
15 апреля 2026, 03:25
Атлетико – Барселона – 1:2 (3:2). Ремонтада не удалась. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Мадрид) (Испания) и «Барселона» (Испания).

Поединок прошел на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. По сумме матчей счет составил 3:2 в пользу «Атлетико».

Лига чемпионов 2025/26. 1/4 финала, ответный матч, 14 апреля
Атлетико – Барселона – 1:2 (первый матч – 2:0)
Голы: Лукман, 31 – Ямаль, 4, Торрес, 24
Удаления: Гарсия, 79

События матча

79’
Эрик Гарсия (Барселона) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид), асcист Маркос Льоренте.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Дани Ольмо.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Ферран Торрес.
Дмитрий Вус
