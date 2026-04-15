Атлетико – Барселона – 1:2 (3:2). Ремонтада не удалась. Видео голов и обзор
14 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Мадрид) (Испания) и «Барселона» (Испания).
Поединок прошел на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. По сумме матчей счет составил 3:2 в пользу «Атлетико».
Лига чемпионов 2025/26. 1/4 финала, ответный матч, 14 апреля
Атлетико – Барселона – 1:2 (первый матч – 2:0)
Голы: Лукман, 31 – Ямаль, 4, Торрес, 24
Удаления: Гарсия, 79
События матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УАФ объявила, что встреча пройдет во Львове
Тренер может возглавить клуб из ОАЭ