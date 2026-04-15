Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЛИК: «Нам не повезло. Так случилось, и мы должны это принять»
Лига Чемпионов
Проходит дальше Атлетико Мадрид
14.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 11:18 | Обновлено 15 апреля 2026, 11:19
ФЛИК: «Нам не повезло. Так случилось, и мы должны это принять»

Тренер «Барселоны» пообщался со СМИ после вылета из Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик и его тренерский штаб

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик подвел итог матча с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов, который его команда выиграла со счетом 2:1, но по сумме двух игр завершила выступление в турнире – 2:3.

– Как чувствует себя команда?

– Мы разочарованы, у нас было много моментов, особенно в первом тайме. У нас была возможность забить третий гол, и в итоге мы пропустили.

– Стал ли ключевым отмененный гол Феррана?

– Мы провели фантастический матч и играли в меньшинстве. Я это очень ценю. Нам не повезло. Так случилось, и мы должны это принять.

– Решили ли все мелкие детали?

– Да, футбол таков. Нам нужно делать все лучше, но в итоге по ментальности и отношению команда отдала все. Они проделали фантастическую работу, но мы не достигли результата.

– Какое послание вы передали игрокам в раздевалке?

– Думаю, мы заслуживали быть в полуфинале, но должны принять результат. Мы провели великолепное противостояние, и я горжусь своими игроками. Нужно принять результат.

– Чего не хватает «Барселоне» для победы в Лиге чемпионов? Какой следующий шаг?

– Следующий шаг – выиграть Ла Лигу, мы на этом пути. Пока ничего не решено. Мы должны играть вместе, иметь правильный настрой и единство. Все разочарованы, и болельщики тоже. Все разочарованы, потому что выиграть Лигу чемпионов – это мечта. Мы молодая команда, есть что улучшать, и мы это сделаем в следующем сезоне. Сейчас – Ла Лига.

– Что скажете о судействе?

Я не хочу об этом говорить, потому что мы этого не изменим. Мы не сможем изменить эти вещи. Нужно это принять. Это хорошо для вас, что я об этом говорю, но я не хочу этого делать.

– Как научить команду использовать моменты с удалениями, VAR, отмененными голами?

– Игроки должны сделать следующий шаг. Мы молодая команда и будем прогрессировать. Сегодня важно то, как мы работаем. Мы разочарованы, но это футбол и жизнь.

– Будет ли особой радостью выиграть Ла Лигу в Эль Класико против «Реала»?

– Для меня не важно, когда мы ее выиграем. Важно просто выиграть. Мы можем сосредоточиться на Ла Лиге. Это тяжело. Все думали, что мы сможем, но мы разочарованы и должны это принять.

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем