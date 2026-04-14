Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Костюк с убедительной победы стартовала на турнире WTA 250 в Руане
WTA
14 апреля 2026, 15:26 | Обновлено 14 апреля 2026, 15:58
Костюк с убедительной победы стартовала на турнире WTA 250 в Руане

В первом раунде соревнований во Франции Марта в двух сетах одолела Диан Парри

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовом покрытии в помещении.

В первом раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла Диан Парри (Франция, WTA 100).

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:4

Во второй партии Марта дважды уступала с брейком, но спокойно вернулась в игру и довела матч до победы.

Костюк провела четвертое очное противостояние против Парри и в четвертый раз одолела француженку.

Марта впервые в карьере выступает на кортах Руана. В 1/8 финала украинка поборется либо с Кэти Макнелли (США, WTA 71), либо с Кэти Волынец (США, WTA 89).

Днем ранее во второй круг Руана из представительниц Украины также вышла Вероника Подрез. 15 апреля во Франции стартует и Александра Олейникова матчем против Лилли Таггер.

Статистика матча

По теме:
Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз на матч 1/16 финала WTA 250 в Руане
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Марта Костюк Диан Парри WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Марту з перемогою. Рахунок може й переконливий, але велику частину цього рахунку зробила сама француженка. Марті негайно треба покращувати мотивацію, і повертати ту стабільну та якісну гру, яка була з Магдою. Приціл збився, активної атаки також було дуже мало, не було її улюблених прийомів на виліт, хоча подача суперниці для цього повністю підходила. А, от тих скучних парашутиків, які Марта більшість програє було через міру.
Так, це 250 тис, не хочеться викладатися на повну, але потрібно за будь-яку ціну, після її помилки з Жакемо. 
Ответить
+3
Молодець!
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем