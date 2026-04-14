Костюк с убедительной победы стартовала на турнире WTA 250 в Руане
В первом раунде соревнований во Франции Марта в двух сетах одолела Диан Парри
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовом покрытии в помещении.
В первом раунде украинка в двух сетах уверенно переиграла Диан Парри (Франция, WTA 100).
WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [1] – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:4
Во второй партии Марта дважды уступала с брейком, но спокойно вернулась в игру и довела матч до победы.
Костюк провела четвертое очное противостояние против Парри и в четвертый раз одолела француженку.
Марта впервые в карьере выступает на кортах Руана. В 1/8 финала украинка поборется либо с Кэти Макнелли (США, WTA 71), либо с Кэти Волынец (США, WTA 89).
Днем ранее во второй круг Руана из представительниц Украины также вышла Вероника Подрез. 15 апреля во Франции стартует и Александра Олейникова матчем против Лилли Таггер.
Статистика матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Так, це 250 тис, не хочеться викладатися на повну, але потрібно за будь-яку ціну, після її помилки з Жакемо.