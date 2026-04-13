  4. Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
13 апреля 2026, 20:31 | Обновлено 13 апреля 2026, 20:36
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане

Вероника в двух сетах разобралась со Слоан Стивенс в первом раунде турнира во Франции

Instagram. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 206) вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В первом раунде основной сетки укрианка в двух сетах разгромила экс-третью ракетку мира и чемпионку US Open 2017 Слоан Стивенс (США, WTA 552) за 1 час и 11 минут, отдав всего три гейма.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала

Слоан Стивенс (США) [WC] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 2:6, 1:6

Подрез впервые в карьере выступает на уровне Тура и одержала дебютную победу.

Вероника стартовала в Руане с квалификации, где одолела Момоко Кобори и Доминику Салкову. Следующей соперницей украинки будет либо Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 42), либо с Алиной Чараевой (WTA 126).

Подрез первой из представительниц Украины вышла во второй круг Руана. Из украинок на соревнованиях во Франции также сыграют Марта Костюк и Александра Олейникова.

Вероника Подрез – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вероника Подрез – Слоан Стивенс. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Рейтинг WTA. Снигур выпала из топ-100, Калинина близка к первой сотне
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 13 апреля 2026, 00:40 18
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13 апреля 2026, 09:21 8
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением

Василий поздравил с Пасхой

В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Футбол | 13.04.2026, 10:42
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
ВИДЕО. 29 мая выйдет сериал о легендарной карьере Рафаэля Надаля
Теннис | 13.04.2026, 18:13
ВИДЕО. 29 мая выйдет сериал о легендарной карьере Рафаэля Надаля
ВИДЕО. 29 мая выйдет сериал о легендарной карьере Рафаэля Надаля
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Водные виды | 13.04.2026, 15:10
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Браво! Коли три роки тому вона почала свій стрімкий рух вгору з-за меж першої тисячі рейтингу, старався дивитися по можливості усі трансляції її матчів, які були на сайті ITF Live або слідкувати за результатами за відсутності трансляцій. Але дійшовши до четвертої чи п'ятої сотні рейтингу, Вероніка тоді призупинила свій рух угору. З'явилось побоювання, що то може бути її стеля. Але у 18 років вона, не зважаючи на всі фінансові та інші труднощі, почала додавати у грі. Насолоджуємося тепер її грою у Турі, де вже не одна статична камера збоку корту, де м'ячі подають болбої, а не доводиться підбирати самій. Прекрасний теніс. Гарний старт. Подальших успіхів тобі, Вероніка! Ролан Гарос вже чекає тебе!
Слоан ще зарано грати з такими досвідченими тенісистками як наша Вероніка
ЇЇ б розуму, да трохи Даяні.
Наразі маємо: першу перемогу в основі Туру.
Вихід в другу сотню і гарантований квал РГ.
Перша поява в телевізорі (Супер теніс італійський транслював, поки не перемкнувся на Штутгарт).
Вираз обличчя "спокойствие, только спокойствие" . І взагалі гра проти володарки Шолома "пустяки, дело житейское"
От Стівенс шкода. Який був чудовий Слоник! Ні, завершувати треба вчасно, щоб не ганьбитися. А потім грати ITF в своє задоволення.
Для мене не очікувано, але від того вдвічі приємно))
Якщо б не той 7 гейм знов би виграла б меньше чим за годину.Подобається мені її гра ,от тільки гра у сітки і вкорочені так собі і це я роблю висновок з багатьох її ігор .Будемо сподіватися що вона удосконалить ці елементи ,от наприклад Світоліна так і не навчилась грати у сітки і вкорочувати .
От зі всіх тенісисток 2007 вона розкрилась пізніше , а я нагадаю це дуже талановите покоління Андреева,Йокіч ,і часто травмовані Бренда Фрутілова ,Корнеева.У Подрез перевага ,так як у неї не було класної юніорської карьєри як наприклад у Костюк ,Ястремської і Снігур і через це не повинно бути тиску .
Гра набагато привабливіша чим у Даяни. Розумно і спокійно , і на одному диханні. Чудово бачить корт і чудово реалізує це бачення.
WC это туалет?
Гра супер,зачіска жахлива
Популярные новости
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 10
Футбол
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 2
Футбол
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 6
Бокс
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
