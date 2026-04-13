Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 206) вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В первом раунде основной сетки укрианка в двух сетах разгромила экс-третью ракетку мира и чемпионку US Open 2017 Слоан Стивенс (США, WTA 552) за 1 час и 11 минут, отдав всего три гейма.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала

Слоан Стивенс (США) [WC] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 2:6, 1:6

Подрез впервые в карьере выступает на уровне Тура и одержала дебютную победу.

Вероника стартовала в Руане с квалификации, где одолела Момоко Кобори и Доминику Салкову. Следующей соперницей украинки будет либо Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 42), либо с Алиной Чараевой (WTA 126).

Подрез первой из представительниц Украины вышла во второй круг Руана. Из украинок на соревнованиях во Франции также сыграют Марта Костюк и Александра Олейникова.