Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Кажется, я никогда раньше не была первой сеяной на турнирах WTA»
WTA
14 апреля 2026, 17:49 |
КОСТЮК: «Кажется, я никогда раньше не была первой сеяной на турнирах WTA»

Марта прокомментировала победу над Диан Парри на старте турнира WTA 250 в Руане

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Диан Парри на старте турнира WTA 250 в Руане:

– Играть здесь, во Франции, против французской теннисистки никогда не бывает легко, но сегодня было видно, что вы контролировали ход матча, выиграли в двух сетах и вышли в следующий раунд турнира. Вы, наверное, очень довольны этой победой.

– Да, всегда непросто играть, когда французская публика болеет не за тебя. Но сегодня, на мой взгляд, атмосфера была очень хорошей, и поддержку получали мы обе. В прошлом году у меня был очень-очень сложный матч против Диан на US Open. Я подходила к этому поединку, не совсем понимая, как он может сложиться, но очень рада одержать здесь первую победу. Спасибо вам всем, кто пришел. Спасибо за поддержку.

– Вы – лидер посева в Руане. Создает ли это для вас дополнительное давление или, наоборот, служит мотивацией?

– Да, это, безусловно, новый статус для меня. Кажется, я никогда раньше не была первой сеяной на турнирах WTA. Я подхожу ко всему матч за матчем, как всегда. У меня более высокий рейтинг, чем у других теннисисток здесь, поэтому, конечно, от меня ожидают победы в каждом матче. Но этот турнир совсем не простой, здесь все очень сильные теннисистки. Я очень счастлива и благодарна за возможность быть в такой позиции. Очень рада быть первой сеяной. Я много лет работала ради этого, поэтому, безусловно, наслаждаюсь этим.

Видеообзор матча

По теме:
Самая рейтинговая соперница. Известно, с кем далее сыграет Подрез в Руане
Семь украинок попали в заявочный список основной сетки Ролан Гаррос 2026
Марта Костюк – Диан Парри. Стартовая победа в Руане. Видеообзор матча
Марта Костюк Диан Парри WTA Руан
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
Футбол | 14 апреля 2026, 14:19 8
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет
У Мудрика – новая девушка? Видео Михаила с американкой взорвало интернет

Украинец потренировался с Джордин Джонс

СВИТОЛИНА: «Когда видишь, как загораются их глаза, это трогает мое сердце»
Теннис | 14 апреля 2026, 18:23 0
СВИТОЛИНА: «Когда видишь, как загораются их глаза, это трогает мое сердце»
СВИТОЛИНА: «Когда видишь, как загораются их глаза, это трогает мое сердце»

Элина пообщалась с журналистами перед стартом на турнире WTA 500 в Штутгарте

Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 14.04.2026, 06:12
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14.04.2026, 11:15
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ці слова наступного разу чекаємо від Марти на WTA1000))
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
13.04.2026, 03:02 1
Бокс
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 17
Футбол
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 65
Футбол
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
12.04.2026, 18:37 8
Теннис
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем