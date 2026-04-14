КОСТЮК: «Кажется, я никогда раньше не была первой сеяной на турнирах WTA»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Диан Парри на старте турнира WTA 250 в Руане:

– Играть здесь, во Франции, против французской теннисистки никогда не бывает легко, но сегодня было видно, что вы контролировали ход матча, выиграли в двух сетах и вышли в следующий раунд турнира. Вы, наверное, очень довольны этой победой.

– Да, всегда непросто играть, когда французская публика болеет не за тебя. Но сегодня, на мой взгляд, атмосфера была очень хорошей, и поддержку получали мы обе. В прошлом году у меня был очень-очень сложный матч против Диан на US Open. Я подходила к этому поединку, не совсем понимая, как он может сложиться, но очень рада одержать здесь первую победу. Спасибо вам всем, кто пришел. Спасибо за поддержку.

– Вы – лидер посева в Руане. Создает ли это для вас дополнительное давление или, наоборот, служит мотивацией?

– Да, это, безусловно, новый статус для меня. Кажется, я никогда раньше не была первой сеяной на турнирах WTA. Я подхожу ко всему матч за матчем, как всегда. У меня более высокий рейтинг, чем у других теннисисток здесь, поэтому, конечно, от меня ожидают победы в каждом матче. Но этот турнир совсем не простой, здесь все очень сильные теннисистки. Я очень счастлива и благодарна за возможность быть в такой позиции. Очень рада быть первой сеяной. Я много лет работала ради этого, поэтому, безусловно, наслаждаюсь этим.

