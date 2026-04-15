Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» «Ливерпуль» принимал ПСЖ.

Первый тайм складывался вполне комфортно для гостей. ПСЖ с первых минут обозначил свое преимущество и создал несколько опасных моментов. Усман Дембеле сначала пытался перебросить далеко вышедшего из ворот голкипера – тот успел вернуться и спасти команду. Чуть позже француз уже с пяти метров расстреливал ворота, но пробил выше.

«Ливерпуль» в первом тайме владел мячом лишь 39% времени, и по игре картина напоминала первую встречу – без особых намеков на проблемы для парижан.

Однако после перерыва хозяева преобразились. Команда Арне Слота включила высокий прессинг и на 20–25 минут буквально заперла соперника на его половине поля. Пусть сверхопасных моментов было немного, давление ощущалось постоянно – казалось, гол вот-вот случится.

Но ПСЖ выдержал этот натиск и дождался своего шанса. После 70-й минуты гости провели быструю атаку: Усман Дембеле получил мяч у штрафной, убрал под левую и точно пробил в угол – 0:1.

Этот гол фактически сломал игру. «Ливерпуль» пытался идти вперед, но уже без прежней остроты. А в компенсированное время ПСЖ поставил точку: контратака завершилась вторым мячом Дембеле – уже в пустые ворота.

Итог – 0:2 в матче и 0:4 по сумме двух встреч. ПСЖ выходит в полуфинал, «Ливерпуль» прощается с турниром.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» – ПСЖ – 0:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Дембеле, 72, 90+1

Предупреждение: Макаллистер, 45+1, Конате, 84.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Фримпонг (Гомес, 46 (Нгумоха, 67)), Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер (Джонс, 74), Собослаи, Вирц, Экитике (Салах, 30), Исак (Гакпо, 46).

Запасные: Вудмен, Миссьюр, Гомес, Салах, Кьеза, Джонс, Гакпо, Робертсон, Найони, Налло, Нгумоха.

ПСЖ: Сафонов, Нуну Мендеш (Эрнандес, 38), Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Бералдо, 81), Кварацхелия, Дембеле, Дуэ (Баркола, 52).

Запасные: Шевалье, Марин, Лукас Бералдо, Забарный, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин, Л. Эрнандес, Майюлу, Дро Фернандес, Баркола, Мбай.

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль)

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)