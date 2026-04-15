  4. Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
14.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 2
ПСЖ Проходит дальше
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 00:02 | Обновлено 15 апреля 2026, 00:47
1476
10

Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз

Дубль Дембеле принес победу команде Энрике

15 апреля 2026, 00:02 | Обновлено 15 апреля 2026, 00:47
1476
10 Comments
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на «Энфилде» «Ливерпуль» принимал ПСЖ.

Первый тайм складывался вполне комфортно для гостей. ПСЖ с первых минут обозначил свое преимущество и создал несколько опасных моментов. Усман Дембеле сначала пытался перебросить далеко вышедшего из ворот голкипера – тот успел вернуться и спасти команду. Чуть позже француз уже с пяти метров расстреливал ворота, но пробил выше.

«Ливерпуль» в первом тайме владел мячом лишь 39% времени, и по игре картина напоминала первую встречу – без особых намеков на проблемы для парижан.

Однако после перерыва хозяева преобразились. Команда Арне Слота включила высокий прессинг и на 20–25 минут буквально заперла соперника на его половине поля. Пусть сверхопасных моментов было немного, давление ощущалось постоянно – казалось, гол вот-вот случится.

Но ПСЖ выдержал этот натиск и дождался своего шанса. После 70-й минуты гости провели быструю атаку: Усман Дембеле получил мяч у штрафной, убрал под левую и точно пробил в угол – 0:1.

Этот гол фактически сломал игру. «Ливерпуль» пытался идти вперед, но уже без прежней остроты. А в компенсированное время ПСЖ поставил точку: контратака завершилась вторым мячом Дембеле – уже в пустые ворота.

Итог – 0:2 в матче и 0:4 по сумме двух встреч. ПСЖ выходит в полуфинал, «Ливерпуль» прощается с турниром.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» – ПСЖ – 0:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Дембеле, 72, 90+1

Предупреждение: Макаллистер, 45+1, Конате, 84.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Фримпонг (Гомес, 46 (Нгумоха, 67)), Конате, Ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер (Джонс, 74), Собослаи, Вирц, Экитике (Салах, 30), Исак (Гакпо, 46).

Запасные: Вудмен, Миссьюр, Гомес, Салах, Кьеза, Джонс, Гакпо, Робертсон, Найони, Налло, Нгумоха.

ПСЖ: Сафонов, Нуну Мендеш (Эрнандес, 38), Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Бералдо, 81), Кварацхелия, Дембеле, Дуэ (Баркола, 52).

Запасные: Шевалье, Марин, Лукас Бералдо, Забарный, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин, Л. Эрнандес, Майюлу, Дро Фернандес, Баркола, Мбай.

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль)

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Брэдли Баркола.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Хвича Кварацхелия.
По теме:
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как Усман Дембеле оформил дубль в ворота Ливерпуля
Ливерпуль ПСЖ Ливерпуль - ПСЖ Лига чемпионов отчеты
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
Футбол | 14 апреля 2026, 19:59 22
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины

УАФ объявила, что встреча пройдет во Львове

В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Футбол | 14 апреля 2026, 08:42 10
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграет против мюнхенцев

Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 14.04.2026, 07:14
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
НЕЙМАР: «Этот футболист – чистая магия»
Футбол | 15.04.2026, 00:02
НЕЙМАР: «Этот футболист – чистая магия»
НЕЙМАР: «Этот футболист – чистая магия»
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Дали бой в последнем матче в ЛЧ легенды Ливерпуля Салаха. Видно, что функционально не готовы, но если бы хоть один из множества моментов залетел, то кто знает, чем бы все закончилось. Тяжело сказать, почему они не играют так всегда, как во втором тайме. В целом, матч олицетворение мерсисайдцев в сезоне.
Бабушку на трибунах в шарфике Ливерпуля с именами игроков жалко.
Бездарні ліверпульці. Не могли відвантажити пару м'ячів в ворота цього кацапа-сифона з заячою варджулею.
Бедный таксист Ихорь этого не переживёт ☝️
Дембеле герой для Парижа и Харькова👏👏
Таксист, ты как? Помогли ливерке твои минусы?
😂😂😂
Афоня герой, Запарний стабільний поліровщик лавки
Очень хороший матч сыграл Сафонов, он стал уже основным вратарем, сегодня ПСЖ выбрал если не полностью оборонительную тактику, то игровую инициативу решил отдать, и она сработала, но в игровой дисциплине и командном порядке,  французам нужно добавлять 
Уррраааа! ПСЖ🇫🇷 заставил Энфилд МОЛЧАТЬ!😜
Украинец Забарный в полуфинале ЛЧ! Радуемся🎉🎉🥳🥳
Популярные новости
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
13.04.2026, 07:37 3
Футбол
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 7
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 3
Бокс
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
13.04.2026, 00:02
Бокс
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 17
Футбол
Чемпион WBO: «Фьюри должен победить меня или Усика. Это нереалистично»
Чемпион WBO: «Фьюри должен победить меня или Усика. Это нереалистично»
13.04.2026, 01:05 1
Бокс
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21 14
Бокс
