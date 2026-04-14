  4. Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
14.04.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:2
Лига чемпионов
14 апреля 2026, 11:04 |
184
1

Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Ответная игра состоится 14 апреля в 22:00 по Киеву

14 апреля 2026, 11:04 |
184
1 Comments
Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
14 апреля на Энфилде пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в 2024-м году рассталась со своим многолетним, и очень успешным, менеджером - Клоппом. Спада ждали уже тогда, но Слот, наоборот, повторил одно из главных достижений предшественника, выиграв, причем очень уверенно, Английскую Премьер-Лигу. Когда после этого было летом потрачено рекордные суммы на новичков, казалось, что будет только еще более уверенное доминирование гранда.

На деле все пошло наперекосяк. В турнирах клуб вылетал, начиная с поражения в Суперкубке от Кристал Пэлас и до 0:4 в апреле в кубке с Манчестер Сити. В АПЛ обладатель титула уже почти без шансов даже на четвертое место. Оставалась Лига чемпионов, правда, там плей-офф уже начинался с поражения в Стамбуле. После тех 0:1 получилось дома разгромить Галатасарай. Сейчас англичане попытаются повторить это, но соперник будет куда сложнее.

ПСЖ

Клуб - действующий победитель Лиги чемпионов. Вообще в 2025-м году выиграли все возможные трофеи, кроме клубного чемпионата мира - тогда, летом, будучи в статусе фаворита, уступили Челси, причем разгромно.

Англичанам солидно отомстили в 1/8 финала Лиги. Разгромив их дома 5:2, потом и в Лондоне победили не менее солидно, 3:0. А с чемпионом АПЛ в прошлую среду ограничились парой безответных голов - итоговый счет установил Хвича, причем расписавшийся в воротах напарника по сборной, Мамардашвили. А вот Забарный у Луиса Энрике, получает практику в основном через поединки французской Лиги 1.

Статистика личных встреч

Что в 2018-м, что в прошлом году клубы обменивались в рамках Лиги чемпионов победами - но в итоге дальше проходили все равно представители Парижа.

Прогноз

Букмекерские конторы считают соперников практически равными. Но хозяева, похоже, в пике, тогда как гости к весне наконец-то набрали форму. Ставим на то, что они выиграют на выезде при форе 0 (коэффициент - 1,98).

Украина снова за ПСЖ🇫🇷 украинца Забарного🇺🇦 поболеет! Даже если Заба не сыграет, всё равно будет в полуфинале ЛЧ.
Едут парижане с комфортной форой, но сладко будет обыграть Ливер и на их сакральном энфилде!😋
