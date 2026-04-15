ЭНРИКЕ: «Мы очень хорошо справились, но Ливерпуль тоже заслуживал забить»
Тренер ПСЖ прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике доволен своей командой после победы над «Ливерпулем» и выхода в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА (дважды по 2:0).
– Еще приятнее пройти дальше именно так?
– Думаю, это важный матч, чтобы показать наши качества публике. «Ливерпуль» показал свой стиль и играл с интенсивностью, было очень плотно. Мы хорошо провели первый тайм. Во втором тайме они добавили в интенсивности.
– Вы снова выходите в полуфинал. В чем секрет?
– Нужно немного удачи. Я считаю, что это настоящее удовольствие – иметь этих игроков и этих болельщиков. Мы знали, что будет сложно. Мы очень хорошо справились, но «Ливерпуль» тоже заслуживал забить.
– Об дубле Усмана Дембеле.
– Он очень особенный игрок, игрок топ-уровня мирового футбола. Мы знаем его способность помогать в защите. Я очень рад видеть такую ментальность в своей команде.
Ранее Арне Слот подвел итоги проигранного домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
