ЭНРИКЕ: «Мы очень хорошо справились, но Ливерпуль тоже заслуживал забить»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике доволен своей командой после победы над «Ливерпулем» и выхода в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА (дважды по 2:0).

– Еще приятнее пройти дальше именно так?

– Думаю, это важный матч, чтобы показать наши качества публике. «Ливерпуль» показал свой стиль и играл с интенсивностью, было очень плотно. Мы хорошо провели первый тайм. Во втором тайме они добавили в интенсивности.

– Вы снова выходите в полуфинал. В чем секрет?

– Нужно немного удачи. Я считаю, что это настоящее удовольствие – иметь этих игроков и этих болельщиков. Мы знали, что будет сложно. Мы очень хорошо справились, но «Ливерпуль» тоже заслуживал забить.

– Об дубле Усмана Дембеле.

– Он очень особенный игрок, игрок топ-уровня мирового футбола. Мы знаем его способность помогать в защите. Я очень рад видеть такую ментальность в своей команде.

