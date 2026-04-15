14.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 2
ПСЖ Проходит дальше
15 апреля 2026, 09:55 | Обновлено 15 апреля 2026, 09:56
ЭНРИКЕ: «Мы очень хорошо справились, но Ливерпуль тоже заслуживал забить»

Тренер ПСЖ прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике доволен своей командой после победы над «Ливерпулем» и выхода в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА (дважды по 2:0).

– Еще приятнее пройти дальше именно так?

– Думаю, это важный матч, чтобы показать наши качества публике. «Ливерпуль» показал свой стиль и играл с интенсивностью, было очень плотно. Мы хорошо провели первый тайм. Во втором тайме они добавили в интенсивности.

– Вы снова выходите в полуфинал. В чем секрет?

– Нужно немного удачи. Я считаю, что это настоящее удовольствие – иметь этих игроков и этих болельщиков. Мы знали, что будет сложно. Мы очень хорошо справились, но «Ливерпуль» тоже заслуживал забить.

– Об дубле Усмана Дембеле.

– Он очень особенный игрок, игрок топ-уровня мирового футбола. Мы знаем его способность помогать в защите. Я очень рад видеть такую ментальность в своей команде.

Ранее Арне Слот подвел итоги проигранного домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

