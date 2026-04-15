СЛОТ: «Мы показали, что можем конкурировать с чемпионом Европы»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги проигранного домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ – 0:2.

– Думаю, мы сделали много прогресса по сравнению с прошлой неделей (прим. поражение 0:2 в Париже). Я должен отдать много должного игрокам за то, как усердно они работали. Я должен отдать много должного нашим болельщикам за то, как они помогали нам сегодня выполнять наш план на игру. И это значит, что если мы используем высокий прессинг, очень полезно, когда есть фанаты позади тебя, чтобы продолжать тебя подталкивать. Именно это они и делали.

К сожалению, это один из многих примеров этого сезона, когда мы не смогли забить из многих моментов, которые у нас были. Опять же, мы сильно недобираем по xG, и это продолжается весь сезон. И добавьте к этому, похоже, плохую травму Юго Экитике – мы пока не знаем точно. И добавьте к этому еще одно вмешательство VAR не в нашу пользу, и это тоже не впервые в этом сезоне.

Конечно, мы очень разочарованы, потому что я думаю, что были моменты во втором тайме, когда ты просто чувствовал: «Если мы сейчас забьем – это станет особенным вечером». Но будущее выглядит очень светлым для этой команды и этого клуба, потому что мы показали, что можем конкурировать с чемпионом Европы на нашем стадионе, быть доминирующей командой – не так много команд могут быть доминирующими против «Пари Сен-Жермен» и создавать столько моментов, как мы. Но да, моменты – это одно, а забивать – это другое.

– О решении отменить пенальти

– Думаю, возможно, на прошлой неделе нам немного повезло, а сегодня удача закончилась. На прошлой неделе тоже было два эпизода, где нам, возможно, немного повезло, хотя первый, который был отменен VAR, там не было контакта и мяч был сыгран. Второй мог быть пенальти, но если ты не даешь его как арбитр, я не думаю, что VAR должен это менять.

Сегодня, на мой взгляд, я уже видел несколько таких пенальти против нас в этом сезоне – могу назвать их все, начиная с «Брентфорда» в гостях и «Лидса» в гостях, где да, есть контакт, но ты никогда не даешь пенальти за такое. Но если пенальти уже назначен, обычно VAR говорит: «Я вижу контакт», и тогда решение должно оставаться за полем.

Я не был удивлен, что сегодня решение было не в нашу пользу, но это не история матча.

– О замене Джо Гомеса и травме Экитике

– Он (Гомес) не был травмирован, но я хотел сделать другую замену, и тогда он сказал мне: «Я не уверен, что смогу продолжать спринтовать. Я что-то чувствую». Поэтому он решил уйти, чтобы не рисковать. Держать на поле игрока, который может получить травму, – это никогда не разумно, поэтому мне пришлось изменить план.

И Юго, думаю, мы все видели видео и клипы – это выглядит плохо. До сегодняшнего дня мы могли использовать вместе Флориана, Алекса и Юго всего 88 минут. Мы добавили еще 27-28 минут сегодня. И я буду удивлен, если сможем добавить еще много минут в этом сезоне. Но хорошая новость – Алекс вернулся.

– О решении выпустить Александра Исака в старте

– Я говорил перед игрой: если ты идешь в дополнительное время, и он играет во втором тайме 45 минут, между этим и дополнительным временем всего две минуты перед 30 минутами овертайма, и я не думаю, что это реалистично. Поэтому дать ему 45 минут и посмотреть в перерыве, как он себя чувствует, чтобы добавить еще 5–10 минут – это была возможность на сегодня.

Но из-за того, что мы уже сделали первую замену в первом тайме, я не хотел делать вторую через 5–10 минут после перерыва – поэтому я снял его в перерыве.

Он дважды был близок к голу, и именно поэтому ты ставишь такого нападающего его уровня – был удар головой после стандарта и был отличный рывок за спину защитника, где он был очень близок к голу, но был офсайд. Хорошо видеть это и иметь его обратно. Я думаю, он был готов, и если бы я думал, что он не готов, я бы его не выпустил.

– О причинах нереализации моментов

– Это сложно. Но одна из причин, почему мы играем с Алексом и Юго, это потому что они доказали, что они бомбардиры. Я не знаю, что это, но это часть нашего сезона.

Но, конечно, часть этого – что Алекс не был доступен. Потому что если есть один проверенный бомбардир уровня Премьер-лиги на позиции «девятки», который у меня есть, это, конечно, Алекс, который так много забивал за «Ньюкасл».

И если посмотреть на гол Дембеле, я думаю, Рио Нгумоа имел такой же момент за две минуты до этого – очень хороший удар, очень хороший сейв вратаря. Но обладатель «Золотого мяча» забил через две минуты отличный гол. Иногда нужно просто отдать должное этому конкретному игроку, Усману Дембеле, который очень хорошо завершил момент.