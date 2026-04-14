Поражение в Рейкьявике. Женская сборная Украины проиграла Исландии

В Рейкьявике состоялся поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретились сборные Исландии и Украины.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа А3.

Исландия – Украина – 1:0

Гол: Йоханнсдоттир (47)

Исландия: Рунарсдоттир, Йессен (Боама, 66), Виггоусдоттир, Сигурдардоттир, Йоханнсдоттир, Вильхьяльмсдоттир (Асгейрсдоттир, 73), Антонсдоттир (Херманнсдоттир, 83), Арнардоттир, Хейдарсдоттир, Пальмадоттир, Йонсдоттир.

Украина: Келюшик (Самсон, 64), Шайнюк, Котик, Ольхова, Корсун, Забровец (Молодюк, 71), Петя, Овдейчук, Калинина (Бойчук, 71), Кравчук (Андрухив, 84), Кунина (Апанащенко, 84).

Арбитр: Шона Шукрула (Нидерланды)

Стадион «Лейгардальсведлюр» (Рейкьявик, Исландия)

