Поражение в Рейкьявике. Женская сборная Украины проиграла Исландии
Судьбу матча решил один гол
В Рейкьявике состоялся поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретились сборные Исландии и Украины.
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Квалификация. Группа А3.
Исландия – Украина – 1:0
Гол: Йоханнсдоттир (47)
Исландия: Рунарсдоттир, Йессен (Боама, 66), Виггоусдоттир, Сигурдардоттир, Йоханнсдоттир, Вильхьяльмсдоттир (Асгейрсдоттир, 73), Антонсдоттир (Херманнсдоттир, 83), Арнардоттир, Хейдарсдоттир, Пальмадоттир, Йонсдоттир.
Украина: Келюшик (Самсон, 64), Шайнюк, Котик, Ольхова, Корсун, Забровец (Молодюк, 71), Петя, Овдейчук, Калинина (Бойчук, 71), Кравчук (Андрухив, 84), Кунина (Апанащенко, 84).
Арбитр: Шона Шукрула (Нидерланды)
Стадион «Лейгардальсведлюр» (Рейкьявик, Исландия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
