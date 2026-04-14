Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поражение в Рейкьявике. Женская сборная Украины проиграла Исландии
Чемпионат мира
14 апреля 2026, 23:29 | Обновлено 14 апреля 2026, 23:31
Поражение в Рейкьявике. Женская сборная Украины проиграла Исландии

Судьбу матча решил один гол

14 апреля 2026, 23:29 | Обновлено 14 апреля 2026, 23:31
281
1 Comments
Поражение в Рейкьявике. Женская сборная Украины проиграла Исландии
УАФ

В Рейкьявике состоялся поединок квалификации женского чемпионата мира, в котором встретились сборные Исландии и Украины.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа А3.

Исландия – Украина – 1:0

Гол: Йоханнсдоттир (47)

Исландия: Рунарсдоттир, Йессен (Боама, 66), Виггоусдоттир, Сигурдардоттир, Йоханнсдоттир, Вильхьяльмсдоттир (Асгейрсдоттир, 73), Антонсдоттир (Херманнсдоттир, 83), Арнардоттир, Хейдарсдоттир, Пальмадоттир, Йонсдоттир.

Украина: Келюшик (Самсон, 64), Шайнюк, Котик, Ольхова, Корсун, Забровец (Молодюк, 71), Петя, Овдейчук, Калинина (Бойчук, 71), Кравчук (Андрухив, 84), Кунина (Апанащенко, 84).

Арбитр: Шона Шукрула (Нидерланды)

Стадион «Лейгардальсведлюр» (Рейкьявик, Исландия)

ИСЛАНДИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Исландия – Украина – 1:0. Третье поражение в отборе. Видео гола и обзор
Квалификация ЧМ. Назван состав женской сборной Украины на игру с Исландией
ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Исландии
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Исландии по футболу Исландия - Украина отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 14 апреля 2026, 06:12 16
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины

Тренер решил не подписывать новый контракт

Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 14 апреля 2026, 21:22 2
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо

Матвей пока не готов обсуждать новый контракт

В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Футбол | 14.04.2026, 08:42
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Футбол | 14.04.2026, 14:27
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Футбол | 14.04.2026, 09:37
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
🥺Жаль, но всегда любим наших девчуль❤️🇺🇦 И в сладкие, и в горькие моменты
Популярные новости
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 34
Футбол
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 13
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
14.04.2026, 08:32 41
Футбол
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
