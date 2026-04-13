Сборная звезд U-21: лучшие молодые игроки Европы, возрастом до 21 года

Несмотря на то, что большинство клубов гонится за звездными, уже составившимися игроками, каждый год появляются талантливые молодые футболисты, которые заявляют о себе на высоком уровне. Кто-то уже несколько лет зажигает в Европе, а о ком-то в полной мере узнали только в нынешнем сезоне, но все они заслуживают внимания.

Далее выделим 10 лучших молодых игроков Европы возрастом до 21 года на данный момент.

Леннарт Карл («Бавария», 18 лет)

Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в истории Лиги чемпионов и забил в самом раннем возрасте в трех подряд матчах ЛЧ, побив рекорд Килиана Мбаппе. На его счету 9 забитых мячей и 7 результативных передач за мюнхенский клуб во всех турнирах в текущем сезоне.

Карл наиболее эффективен на позиции атакующего полузащитника, хотя он также может играть на левом фланге атаки. Он обладает ловкостью, необходимой для перемещения в ограниченном пространстве и является достаточно устойчивым при физических контактах.

Его показатель ожидаемых голов без учета пенальти (xG) в текущем сезоне Бундеслиги составляет 5,93, что является вторым лучшим результатом среди молодых игроков (больше только у Малека эль Мала из «Кельна» – 7,71). Кроме того, он является одним из лучших прессингующих игроков в Бундеслиге (3,5 отбора мяча после прессинга в среднем за матч).

Александар Павлович («Бавария», 21 год)

Павлович, перешедший из академии «Баварии» в основу в 2023 году, когда клуб отчаянно нуждался в опорном полузащитнике при тогдашнем тренере Томасе Тухеле, воспользовался своим шансом и не упустил его. Этот сезон стал для него самым убедительным, поскольку он приобретает все большее тактическое значение как для клуба, так и для сборной.

Немец хорошо читает игру, предугадывает опасность со стороны соперников и раздает качественные передачи, что является основой для построения игры «Баварии». При этом Павлович не склонен к большому количеству отборов мяча или жестким подкатам.

Его вклад в оборону больше связан с правильным выбором позиции и предугадыванием действий соперника, чем с агрессивной борьбой. Он лидирует в Бундеслиге по количеству касаний мяча (1640), точных передач в целом (1388) и продвигающих передач (207) среди полузащитников в возрасте 21 года и младше.

Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», 20 лет)

В марте Заиру-Эмери исполнилось всего 20 лет, а он уже сыграл поразительные 174 матча за «ПСЖ». Уоррен – сбалансированный бокс-ту-бокс полузащитник, который успевает отрабатывать на обеих сторонах поля, выигрывает единоборства и перехватывает передачи соперника, а также делает точные передачи вперед и совершает рывки в атакующие зоны.

Француз также может играть на позиции правого защитника, где помогает своей команде строить игру из глубины поля, обеспечивая постоянные варианты для передач. Он не является прирожденным защитником, но в целом надежен благодаря правильному выбору позиции, мобильности и умению предугадывать действия соперника.

Точность передач в 93,6% подчеркивает, что Заир-Эмери редко теряет мяч. Кроме того, он занимает 2-е место в «ПСЖ» по проценту выигранных верховых единоборств (70%) и количеству перехватов (120) в этом сезоне.

Кенан Йылдыз («Ювентус», 20 лет)

Йылдыз справляется с тем, чтобы стать главной звездой «Ювентуса». С 11 голами и 10 результативными передачами во всех турнирах он стал тем игроком, на которого «бьянконери» рассчитывают в плане непредсказуемости и креативности в атаке.

Кенан – один из самых универсальных молодых игроков. Его роль в основном заключается в работе между линиями обороны соперника, поиске свободного пространства в центре поля и быстром взаимодействии с партнерами.

Он быстро принимает решения в атаке – физически не доминирует, но хорошо контролирует мяч. Йылдыз лидирует в текущем сезоне Серии А по касаниям мяча в штрафной площади соперника (186) и занимает 5-е место по количеству созданных моментов (57).

Дезире Дуэ («ПСЖ», 20 лет)

Дуэ перешел в «ПСЖ» из «Ренна» в августе 2024 года за 50 млн евро и провел солидный первый сезон в целом, но больше всего прославился благодаря выступлениям в Лиге чемпионов, став самым молодым игроком, который забил 2 гола в финале ЛЧ.

Француз получил звание лучшего молодого игрока прошлого сезона Лиги чемпионов, а затем и награду Golden Boy. Гибкая атакующая схема Луиса Энрике идеально подходит для Дуэ. Он играет в основном на позиции правого вингера, но также может действовать как «десятка», играть слева или даже выступать в роли ложной девятки.

Дуэ очень силен технически, он обладает невероятно высоким уровнем дриблинга и владения мячом. Его показатель в 6,2 обводки в среднем за матч – лучший среди всех игроков Лиги 1 в текущем сезоне. Он, безусловно, один из лучших молодых атакующих игроков в мире.

Нико Пас («Комо», 21 год)

«Комо» выступает в Серии А только с сезона 2023/24, но под руководством Сеска Фабрегаса команда добилась значительных успехов, а Пас стал ее ключевым игроком. Фабрегас построил атакующую структуру практически полностью вокруг молодого аргентинца, что свидетельствует о его большом таланте.

Нико играет преимущественно на позиции «десятки», обладает хорошим видением поля и дриблингом, а также раздает качественные передачи и, несмотря на всю его креативность, он также активно прессингует в обороне.

Пас нанес наибольшее количество ударов (103) в Серии А в этом сезоне, при этом 39,8% из них попали в створ ворот. Он также входит в пятерку лучших игроков чемпионата Италии по количеству голов (10), ассистов (6) и созданных голевых моментов (11).

Пау Кубарси («Барселона», 19 лет)

Достичь отметки в 121 матч за основную команду «Барселоны» в 19 лет – это ошеломляющая цифра для любой позиции, а для центрального защитника это почти беспрецедентно. На позиции, требующей опыта, физической силы и способности стабильно выступать на протяжении всего сезона, Кубарси явно преуспел.

Испанец является главным организатором развития атак из глубины поля. Его процент ошибок при приеме мяча составляет всего 0,4%, что является вторым лучшим показателем среди всех полевых игроков Ла Лиги. Кроме того, Кубарси выиграл 61,9% верховых единоборств в текущем сезоне чемпионата Испании, что на 5% больше, чем годом ранее.

Но и это еще не все: Пау совершил наибольшее количество касаний мяча во всей Ла Лиге (2351) в этом сезоне, что свидетельствует о его готовности брать на себя ответственность за продвижение атаки.

Жоау Невеш («ПСЖ», 21 год)

В этом сезоне Невешу пришлось преодолевать проблемы со здоровьем, но он действует более свободно в атаке, чем в свой первый год в «ПСЖ», и добавил к своим универсальным навыкам еще и забитые голы. Хотя стиль его игры лучше всего определяется дисциплиной и интеллектом, а не какими-либо конкретными моментами.

Два показателя наглядно демонстрируют потенциал Невеша. Во-первых, его точность передач в финальной трети поля (92,3%) во время победного сезона «ПСЖ» в Лиге чемпионов показывает, насколько он важен для атакующей фазы. Кроме того, португалец совершил наибольшее количество отборов (57) и занял 2-е место второе по количеству перехватов (88) во всем турнире.

Арда Гюлер («Реал», 21 год)

Было время, когда казалось, что Гюлер покинет «Реал» из-за недостатка игрового времени, но сейчас он играет гораздо больше, чаще выходит в стартовом составе, чаще касается мяча в решающих моментах и ​​получает большую долю ответственности.

Гюлер может сыграть практически на любой позиции в полузащите или на фланге. Сейчас Арда – главный креативный элемент «Реала». Его 63 опасных момента – лучший результат в текущем сезоне Ла Лиги среди всех игроков. При этом он хорошо действует и без мяча – на его счету 3,2 отбора в среднем за матч и 55,6% выигранных единоборств.

Ламин Ямаль («Барселона», 18 лет)

В свои 18 лет Ямаль является лучшим молодым игроком поколения, который забил 21 гол и отдал 16 ассистов в текущем сезоне во всех турнирах. Ламин – больше, чем просто вингер. Часто он становится для «Барселоны» важнейшим элементом как для развития атаки, так и для ее завершения.

Испанец стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов, обогнав Мбаппе, а также самым молодым игроком, сыгравшим 30 матчей в этом турнире. Он достиг отметки в 50 голов за карьеру задолго до того, как Лионель Месси или Криштиану Роналду достигли этого рубежа.

Ямаль занимает 1-е место в этом сезоне Ла Лиги по количеству обводок (257) и созданных моментов (63, наряду с Гюлером), а также 2-е место по количеству касаний мяча в штрафной площади соперника (241). И это про том, что Ламину всего 18 лет и у него остается много времени для дальнейшего развития, чтобы стать еще лучше.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам ESPN