Первый гол Яремчука за Лион, забил Малиновский, гандболистки вышли на ЧЕ
Главные новости за 12 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 апреля.
1A. Как выглядит таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Полесье взяло три очка, а Динамо потерпело второе поражение подряд
1B. Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Команды выдали яркий и эмоциональный футбол
1C. Король воздуха Джордан. Заря победила Эпицентр в матче УПЛ
Судьбоносным моментом в поединке стал угловой
2. До лидера осталось еще немного. Манчестер Сити разбил Челси в Лондоне
У команды Гвардиолы – 6 очков отставания от Арсенала
3A. Яремчук забил, Эндрик ассистировал. Лион наконец-то одержал победу
Команда Паулу Фонсеки дома обыграла Лорьян 2:0
3B. ВИДЕО. Яремчук забил первый мяч за Лион в Лиге 1. Ассист отдал Эндрик
Роман выиграл верховую дуэль у двух защитников
4A. Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
Матч Серии A завершился со счетом 2:1
4B. ВИДЕО. Пушка на Пасху. Малиновский отличился суперголом в Серии А
Руслан поразил ворота Сассуоло в чемпионате Италии
5. Шанс для Италии. ФИФА может провести турнир за путевку на ЧМ вместо Ирана
В мини-турнире смогут принять участие две европейские и две азиатские сборные
6A. Поражение не отобрало Евро. Женская сборная Украины проиграла Сербии
Украинки с третьего места группы вышли на чемпионат Европы
6B. Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Сборная Украины уступила Сербии, но оказалась высоко в рейтинге третьих мест
7A. Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Янник обыграл Карлоса в финальном поединке ATP 1000 в Монако
7B. Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
В финале квалификации турнира WTA 250 Вероника выбила Доминику Салкову
8. Чепурный стал победителем общего зачета Кубка мира в опорном прыжке
Украинец завоевал бронзу на последнем этапе в хорватском Осиеке
9. Турнир претендентов. Музычук драматично упустила победу в ключевой партии
До окончания турнира на Кипре осталось два тура, и Анна делит третье место
10. Фьюри вернулся. Победил Махмудова и хочет боя с Джошуа
Уже даже вызвал Энтони на поединок
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
