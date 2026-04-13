Первый гол Яремчука за Лион, забил Малиновский, гандболистки вышли на ЧЕ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 апреля.

1A. Как выглядит таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер

Полесье взяло три очка, а Динамо потерпело второе поражение подряд

1B. Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки

Команды выдали яркий и эмоциональный футбол

1C. Король воздуха Джордан. Заря победила Эпицентр в матче УПЛ

Судьбоносным моментом в поединке стал угловой

2. До лидера осталось еще немного. Манчестер Сити разбил Челси в Лондоне

У команды Гвардиолы – 6 очков отставания от Арсенала

3A. Яремчук забил, Эндрик ассистировал. Лион наконец-то одержал победу

Команда Паулу Фонсеки дома обыграла Лорьян 2:0

3B. ВИДЕО. Яремчук забил первый мяч за Лион в Лиге 1. Ассист отдал Эндрик

Роман выиграл верховую дуэль у двух защитников

4A. Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло

Матч Серии A завершился со счетом 2:1

4B. ВИДЕО. Пушка на Пасху. Малиновский отличился суперголом в Серии А

Руслан поразил ворота Сассуоло в чемпионате Италии

5. Шанс для Италии. ФИФА может провести турнир за путевку на ЧМ вместо Ирана

В мини-турнире смогут принять участие две европейские и две азиатские сборные

6A. Поражение не отобрало Евро. Женская сборная Украины проиграла Сербии

Украинки с третьего места группы вышли на чемпионат Европы

6B. Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу

Сборная Украины уступила Сербии, но оказалась высоко в рейтинге третьих мест

7A. Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло

Янник обыграл Карлоса в финальном поединке ATP 1000 в Монако

7B. Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура

В финале квалификации турнира WTA 250 Вероника выбила Доминику Салкову

8. Чепурный стал победителем общего зачета Кубка мира в опорном прыжке

Украинец завоевал бронзу на последнем этапе в хорватском Осиеке

9. Турнир претендентов. Музычук драматично упустила победу в ключевой партии

До окончания турнира на Кипре осталось два тура, и Анна делит третье место

10. Фьюри вернулся. Победил Махмудова и хочет боя с Джошуа

Уже даже вызвал Энтони на поединок