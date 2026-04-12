Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пушка на Пасху. Малиновский отличился суперголом в Серии А
Италия
12 апреля 2026, 13:57 | Обновлено 12 апреля 2026, 13:58
ВИДЕО. Пушка на Пасху. Малиновский отличился суперголом в Серии А

Руслан поразил ворота Сассуоло

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 12 апреля, состоится матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Сассуоло». Матч проходит в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

На 18-й минуте встречи украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский открыл счет.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полузащитник пробил из-за пределов штрафной площадки и поразил девятку ворот соперника.

На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 31 матч в составе «Дженоа», 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.

ВИДЕО. Пасхальная пушка. Малиновский отличился суперголом в Серии А

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(83)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І якже він це просто робить, ніби рукою кладе, його ліва без перебільшень одна з найкращих в Європі
Ответить
+5
Не вистачало нам його зі шведами. Але чи Ребров заслуговує на те щоб його рятував один гравець? Мабуть ні. Втім його є кому рятувати й в кабінетах
Ответить
+3
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем