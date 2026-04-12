ВИДЕО. Пушка на Пасху. Малиновский отличился суперголом в Серии А

В воскресенье, 12 апреля, состоится матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Сассуоло». Матч проходит в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

На 18-й минуте встречи украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский открыл счет.

Полузащитник пробил из-за пределов штрафной площадки и поразил девятку ворот соперника.

На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 31 матч в составе «Дженоа», 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.

