  Яремчук забил, Эндрик ассистировал. Лион наконец-то одержал победу
12 апреля 2026, 23:44 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:55
Яремчук забил, Эндрик ассистировал. Лион наконец-то одержал победу

Команда Паулу Фонсеки дома обыграла «Лорьян»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

12 апреля был проведен поединок «Лиона» и «Лорьяна» в 29-м туре Лиги 1.

Первый тайм на арене «Парк Олимпик Лионне» не порадовал болельщиков забитыми мячами, однако все изменилось после перерыва.

Выход бразильца Эндрика заметно оживил игру хозяев в атаке, именно молодой нападающий создал первый гол в матче.

Эндрик разобрался с соперниками на фланге и выполнил навес в штрафную площадь. На передачу откликнулся Роман Яремчук, который забил первый мяч в Лиге 1.

Удвоил преимущество «ткачей» Корентен Толиссо, гол которого поставил точку – 2:0 в пользу «Лиона».

«Ткачи» впервые с января этого года одолели соперника, прервав ужасную серию из девяти матчей подряд без побед.

Лига 1. 29-й тур, 12 апреля

«Лион» – «Лорьян» – 2:0

Голы: Яремчук, 49, Толиссо, 56

Фотогалерея матча:

Андрей Витренко Sport.ua
