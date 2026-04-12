Яремчук забил, Эндрик ассистировал. Лион наконец-то одержал победу
Команда Паулу Фонсеки дома обыграла «Лорьян»
12 апреля был проведен поединок «Лиона» и «Лорьяна» в 29-м туре Лиги 1.
Первый тайм на арене «Парк Олимпик Лионне» не порадовал болельщиков забитыми мячами, однако все изменилось после перерыва.
Выход бразильца Эндрика заметно оживил игру хозяев в атаке, именно молодой нападающий создал первый гол в матче.
Эндрик разобрался с соперниками на фланге и выполнил навес в штрафную площадь. На передачу откликнулся Роман Яремчук, который забил первый мяч в Лиге 1.
Удвоил преимущество «ткачей» Корентен Толиссо, гол которого поставил точку – 2:0 в пользу «Лиона».
«Ткачи» впервые с января этого года одолели соперника, прервав ужасную серию из девяти матчей подряд без побед.
Лига 1. 29-й тур, 12 апреля
«Лион» – «Лорьян» – 2:0
Голы: Яремчук, 49, Толиссо, 56
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Челси» считает, что его команда могла обыграть «Манчестер Сити»
В предстоящем поединке встретятся первая и вторая команды текущего чемпионата