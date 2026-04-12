12 апреля, в заключительном воскресном матче французской Лиги 1, между собой сыграют Лион – Лорьян. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Лион

«Львы» переживают тяжелый период, они не побеждают в девяти матчах кряду во всех турнирах, за это время команда вылетела из национального кубка и Лиги Европы. Команда идет только седьмой в чемпионате, однако, отставание от первого квартета составляет всего два очка.

Победа в предстоящем матче позволит подняться, как минимум на две позиции, а может и выше, если Лилль допустит осечку. В последнем туре подопечные Фонсеки не смогли одолеть на выезде Анже – 0:0, хотя исход справедливый. Напомню, за Лион играет украинский нападающий Роман Яремчук, за шесть матчей в чемпионате он пока не забивал, отметившись одной результативной передачей. Как минимум семеро игроков вынужден пропустить предстоящую битву.

Лорьян

Этот сезон Лорьян проводит на уровне неплохого середняка, 9 побед, 8 поражений и 11 ничьих, с такими показателями команда идет на солидном девятом месте. Шансов на еврокубки нет, отставание от топ-6 составляет 11 очков. В последнем туре Лорьян дома поделил очки с Парижем – 1:1. У клуба всего одна победа в последних шести встречах чемпионата.

На выезде Лорьян одержал всего две победы в 14 встречах, так что шансы на итоговый успех не выглядят высокими. Пятеро футболистов не смогут выйти на поле в этом матче.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, они играют с переменным успехом в последнее время. Матч первого круга завершился домашней победой Лорьяна – 1:0, а гости остались в меньшинстве в концовке первого тайма.

Прогноз

Исходя из турнирного положения, очки однозначно нужнее «львам», букмекеры считают их фаворитами предстоящей битвы. Лион играет дома и сильно задолжал фанатам, если говорить о победах. Ожидаю сложного и напряженного матча, в котором я поставлю на победу подопечных Фонсеки за 1,71, возможно, откроет свой счет голам в Лиге 1 Яремчук.