  4. Лион – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Лион – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

12 апреля, в заключительном воскресном матче французской Лиги 1, между собой сыграют Лион – Лорьян. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

«Львы» переживают тяжелый период, они не побеждают в девяти матчах кряду во всех турнирах, за это время команда вылетела из национального кубка и Лиги Европы. Команда идет только седьмой в чемпионате, однако, отставание от первого квартета составляет всего два очка.

Победа в предстоящем матче позволит подняться, как минимум на две позиции, а может и выше, если Лилль допустит осечку. В последнем туре подопечные Фонсеки не смогли одолеть на выезде Анже – 0:0, хотя исход справедливый. Напомню, за Лион играет украинский нападающий Роман Яремчук, за шесть матчей в чемпионате он пока не забивал, отметившись одной результативной передачей. Как минимум семеро игроков вынужден пропустить предстоящую битву.

Этот сезон Лорьян проводит на уровне неплохого середняка, 9 побед, 8 поражений и 11 ничьих, с такими показателями команда идет на солидном девятом месте. Шансов на еврокубки нет, отставание от топ-6 составляет 11 очков. В последнем туре Лорьян дома поделил очки с Парижем – 1:1. У клуба всего одна победа в последних шести встречах чемпионата.

На выезде Лорьян одержал всего две победы в 14 встречах, так что шансы на итоговый успех не выглядят высокими. Пятеро футболистов не смогут выйти на поле в этом матче.

У клубов немалая история очных противостояний, они играют с переменным успехом в последнее время. Матч первого круга завершился домашней победой Лорьяна – 1:0, а гости остались в меньшинстве в концовке первого тайма.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.71 для «Лиона» и 5.89 для «Лорьяна». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Исходя из турнирного положения, очки однозначно нужнее «львам», букмекеры считают их фаворитами предстоящей битвы. Лион играет дома и сильно задолжал фанатам, если говорить о победах. Ожидаю сложного и напряженного матча, в котором я поставлю на победу подопечных Фонсеки за 1,71, возможно, откроет свой счет голам в Лиге 1 Яремчук.

Прогноз Sport.ua
Лион
12 апреля 2026 -
21:45
Лорьян
Победа Лиона 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Лион Лорьян чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол Роман Яремчук
