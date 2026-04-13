Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лион – Лорьян – 2:0. Как забил Яремчук. Видео голов и обзор матча
12.04.2026 21:45 – FT 2 : 0
13 апреля 2026, 01:25 | Обновлено 13 апреля 2026, 01:26
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Лиги 1

39
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

12 апреля состоялся матч между клубами «Лион» и «Лорьян» в 29-м туре французской Лиги 1.

Поединок на «Парк Олимпик Лионнез» завершился победой «ткачей» со счетом 2:0 благодаря голам Романа Яремчука и Корентена Толиссо.

Оба мяча были забиты после перерыва: Яремчук отличился головой на 49-й минуте, Толиссо реализовал свой момент через 7 минут.

Этот результат прервал ужасную серию команды Паулу Фонсеки, которая не могла победить с января 2026 года.

Лига 1. 29-й тур, 12 апреля

«Лион» – «Лорьян» – 2:0

Голы: Яремчук, 49, Толиссо, 56

Видео голов и обзор матча:

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Лион), асcист Эндрик Фелипе.
