Лион – Лорьян – 2:0. Как забил Яремчук. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Лиги 1
12 апреля состоялся матч между клубами «Лион» и «Лорьян» в 29-м туре французской Лиги 1.
Поединок на «Парк Олимпик Лионнез» завершился победой «ткачей» со счетом 2:0 благодаря голам Романа Яремчука и Корентена Толиссо.
Оба мяча были забиты после перерыва: Яремчук отличился головой на 49-й минуте, Толиссо реализовал свой момент через 7 минут.
Этот результат прервал ужасную серию команды Паулу Фонсеки, которая не могла победить с января 2026 года.
Лига 1. 29-й тур, 12 апреля
«Лион» – «Лорьян» – 2:0
Голы: Яремчук, 49, Толиссо, 56
События матча
