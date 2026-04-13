12 апреля состоялся матч между клубами «Лион» и «Лорьян» в 29-м туре французской Лиги 1.

Поединок на «Парк Олимпик Лионнез» завершился победой «ткачей» со счетом 2:0 благодаря голам Романа Яремчука и Корентена Толиссо.

Оба мяча были забиты после перерыва: Яремчук отличился головой на 49-й минуте, Толиссо реализовал свой момент через 7 минут.

Этот результат прервал ужасную серию команды Паулу Фонсеки, которая не могла победить с января 2026 года.

Лига 1. 29-й тур, 12 апреля

«Лион» – «Лорьян» – 2:0

Голы: Яремчук, 49, Толиссо, 56

