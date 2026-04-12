Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
WTA
12 апреля 2026
Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура

В финале квалификации турнира WTA 250 Вероника выбила Доминику Салкову

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 206) преодолела квалификацию грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В финале отбора 19-летняя украинка в двух сетах переиграла Доминику Салкову (Чехия, WTA 124) за 51 минуту.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Квалификация

Доминика Салкова (Чехия) [2] – Вероника Подрез (Украина) [8] – 0:6, 4:6

Подрез впервые в карьере сыграла в квалификации соревнований на уровне Тура и дебютирует в основной сетке.

На старте отбора Вероника разобралась с Момоко Кобори (Япония, WTA 422), также повесив баранку – 6:0, 6:3.

Подрез получит соперницу в 1/16 финала позднее. Из потенциальных оппоненток: Камилла Рахимова, Линда Фругвиртова, Элизабетта Коччаретто, Слоан Стивенс, Кэти Бултер, квалифайер / лаки-лузер.

Помимо Вероники, Украину в основе Руана также представят Марта Костюк (первая сеяная) и Александра Олейникова.

По теме:
20-летняя украинская теннисистка завоевала второй трофей ITF в карьере
Вероника Подрез – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жеребьевка WTA 250 в Руане. Костюк и Олейникова получили первых соперниц
Вероника Подрез Доминика Салкова WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12 апреля 2026, 09:06 6
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»

Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана

Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 17:30 434
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо

Киевское Динамо сенсационно проигрывает второй матч подряд

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12.04.2026, 09:44
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Теннис | 12.04.2026, 15:45
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.04
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Футбол | 12.04.2026, 14:54
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ось де свято
Ответить
+5
Успіхів! Пора в другу сотню)
Ответить
+2
Росте гарна тенісистка, дай Бог не зурочити, молодець!!!
Ответить
+1
Вперше побачив гру Вероніки і лише другий сет. Зроблю припущення , що чешка в першому сеті ще не прокинулося, але вже в другому непогано грала і подавала ще краще. Але Вероніка моментами так шикарно читала чешку, що в принципі в рейтингу може далеко зайти, бо в такому віці можна і подачу поліпшити, і удари підчистити , але ось мозок навіть серед топів мало хто має. Удачі 
Ответить
+1
Популярные новости
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 16
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 41
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем