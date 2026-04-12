Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
В финале квалификации турнира WTA 250 Вероника выбила Доминику Салкову
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 206) преодолела квалификацию грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.
В финале отбора 19-летняя украинка в двух сетах переиграла Доминику Салкову (Чехия, WTA 124) за 51 минуту.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Квалификация
Доминика Салкова (Чехия) [2] – Вероника Подрез (Украина) [8] – 0:6, 4:6
Подрез впервые в карьере сыграла в квалификации соревнований на уровне Тура и дебютирует в основной сетке.
На старте отбора Вероника разобралась с Момоко Кобори (Япония, WTA 422), также повесив баранку – 6:0, 6:3.
Подрез получит соперницу в 1/16 финала позднее. Из потенциальных оппоненток: Камилла Рахимова, Линда Фругвиртова, Элизабетта Коччаретто, Слоан Стивенс, Кэти Бултер, квалифайер / лаки-лузер.
Помимо Вероники, Украину в основе Руана также представят Марта Костюк (первая сеяная) и Александра Олейникова.
Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана
Киевское Динамо сенсационно проигрывает второй матч подряд