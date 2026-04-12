До лидера осталось еще немного. Манчестер Сити разбил Челси в Лондоне

Накануне лондонский «Арсенал» на своем поле уступил «Борнмуту» в рамках тридцать второго тура английской Премьер-лиги (1:2), чем подарил болельщикам очередную возможность увидеть интригу в чемпионской гонке этого сезона. Ведь, во-первых, через неделю команда Микеля Артеты должна сыграть решающий матч на «Этихаде» против «Манчестер Сити», а, во-вторых, коллектив Хосепа Гвардиолы на следующий день мог сократить отставание до шести очков и иметь еще одну игру в запасе.

Но «горожанам» при этом нужно было еще сыграть свой матч в эти выходные, который имел статус центрального в туре. Ведь «Манчестер Сити» отправился в гости к лондонскому «Челси», и с какими бы трудностями ни сталкивались подопечные Лиама Россеньера в последнее время, на «Стэмфорд Бридж» они всегда были готовы дать бой фавориту. Ведь и у самих «синих» вопросы относительно попадания в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон еще далеко не решены.



x.com/ManCity

При этом перед игрой много говорили об актуальной форме «пенсионеров» именно в чемпионате, ведь разгромить «Порт-Вейл» в Кубке Англии (7:0) может почти любой коллектив из «элитного» дивизиона, вот в противостоянии, где фаворитом явно не является команда из Лондона, у нее часто возникали сложные ситуации. Впрочем, первый тайм этого противостояния продемонстрировал, что «Челси» вполне способен бороться на равных с командой Гвардиолы. Или, по крайней мере, не уступать в желании играть в футбол.

При этом до середины первого тайма вообще создавалось впечатление, что хозяева поля только и делали, что доминировали в владении мячом и создавали голевые моменты. Собственно, Доннарумми в конце концов перестало хватать терпения спасать свою команду, поэтому он начал повышать голос на защитников, которые постоянно пропускали передачи на фланги штрафной, откуда поступали удары Жуана Педро, Палмера и Нету.



x.com/ManCity

И только во второй половине первого тайма «Сити» наконец удалось начать играть в присущей себе манере. И тут же не заставили себя ждать голевые моменты у гостей. Правда, все было довольно однообразно – О’Райли ведет мяч на фланге, делает передачу в центр, кто-то пытается завершить, но Санчес все эти попытки нивелирует удачными действиями на линии. Так своими шансами не воспользовались Бернарду Силва и Шерки, а Семеню при смещении с противоположной стороны поля просто не хватило везения при рикошете мимо правой штанги.

Понятно, что такое однообразие и самому Гвардиоле было не слишком интересно наблюдать, поэтому во время перерыва он раздал указания своим подопечным просто переехать соперников во втором тайме. «Сити» в итоге с удовольствием этим и занимался почти все время после возобновления игры, тогда как «Челси» оставалось лишь закрываться в глубокой обороне и надеяться на то, что удастся избежать хотя бы разгромного счета.



x.com/ManCity

К этому все и шло, ведь Шерки с самого начала второго тайма не отходил от чужой штрафной, пока на 51-й минуте не отдал голевую передачу с правого фланга на О’Райли, а уже через шесть минут ассистировал Гее чрезвычайно точной передачей из центральной зоны перед чужой штрафной. Чуть позже к партнеру присоединился и Доку, когда прижал Кайседо, заставив опорного полузащитника потерять мяч в критической близости от ворот, после чего «синие» были просто обречены на поражение.

Дальше команде Россиньора нечего было делать на поле в этот вечер, хотя она и предприняла несколько попыток забить хотя бы гол престижа. Но все было тщетно — Доннарумма, находясь на подъеме еще с первого тайма, дотянул до «сухого» матча, так что интрига так и не воскресла на Пасху. А вот в чемпионской гонке ее теперь хоть отбавляй, и в следующие выходные на «Этихаде», куда приедет «Арсенал», будет настоящий ад. Но после него появится хоть какая-то ясность, в отличие от матча «Челси» против «Манчестер Юнайтед» на собственном поле.

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:3

Голы: О'Райли, 51, Геи, 57, Доку, 68

Предупреждения: Эстеван, 12, Кукурелья, 54 – Семеньо 38

«Челси»: Санчес – Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто (Ачимпонг, 88) – Сантос (Лавия, 67), Кайседо (Эссугу, 82) – Нету, Палмер, Эстеван (Гарначо, 67) – Жуан Педро (Делап, 82).

«Манчестер Сити»: Доннарумма – О'Райли (Аит-Нури, 64), Геи, Хусанов, Нунес – Силва (Ковачич, 81), Родри – Доку (Савио, 76), Шерки (Фоден, 76), Семеньо – Холанд.

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон).

Удары (в створ) – 12 (3) : 18 (8)

Угловые – 4 : 12

Оффсайды – 6 : 0

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C