Челси – Ман Сити – 0:3. Горожане – в чемпионской гонке. Видео голов и обзор
12 апреля в 18:30 состоялся матч 32 тура Английской Премьер-лиги.
Челси уступил Манчестер Сити (0:3) на домашнем стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне.
Горожане забили три гола во втором тайме. Сначала голы Нико О'Райли и Марка Гехи принесли двойное преимущество Ман Сити. Затем Жереми Доку довел счет до разгромного (3:0).
Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (64), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 55), Ливерпуль (52), Челси (48)
АПЛ. 32-й тур. 12 апреля 2026
🔹 Челси – Манчестер Сити – 0:3
Голы: Нико О'Райли, 51, Марк Гехи, 57, Жереми Доку, 68
шо знов Арсенал з Артетою
займе почесне друге місце? ))