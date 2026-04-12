  4. Челси – Ман Сити – 0:3. Горожане – в чемпионской гонке. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Челси
12.04.2026 18:30 – FT 0 : 3
Манчестер Сити
Англия
12 апреля 2026, 20:37 |
Челси – Ман Сити – 0:3. Горожане – в чемпионской гонке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального поединка 32-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля в 18:30 состоялся матч 32 тура Английской Премьер-лиги.

Челси уступил Манчестер Сити (0:3) на домашнем стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горожане забили три гола во втором тайме. Сначала голы Нико О'Райли и Марка Гехи принесли двойное преимущество Ман Сити. Затем Жереми Доку довел счет до разгромного (3:0).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (64), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 55), Ливерпуль (52), Челси (48)

АПЛ. 32-й тур. 12 апреля 2026

🔹 Челси – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Нико О'Райли, 51, Марк Гехи, 57, Жереми Доку, 68

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гехи (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Нико О’Райли (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Сити видео голов и обзор Жереми Доку Нико О'Райли Марк Гехи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
шо ж це получається,
шо знов Арсенал з Артетою
займе почесне друге місце? ))
