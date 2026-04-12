  4. Обнародованы стартовые составы Челси и Ман Сити на суперматч АПЛ
12 апреля 2026, 17:43 | Обновлено 12 апреля 2026, 17:53
199
0

Обнародованы стартовые составы Челси и Ман Сити на суперматч АПЛ

12 апреля в 18:30 состоится поединок 32-го тура Английской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua. Лиам Росеньор и Пеп Гвардиола

Обнародованы стартовые составы Челси и Ман Сити на суперматч чемпионат Англии.

12 апреля в 18:30 состоится поединок 32-го тура Английской Премьер-лиги.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Челси принимает Манчестер Сити на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Главные тренеры команд Лиам Росеньор и Пеп Гвардиола определили стартовые составы.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (55), Астон Вилла (54), Ливерпуль (52), Челси (48).

Обнародованы стартовые составы Челси и Ман Сити на суперматч АПЛ

Челси: Санчес, Густо, Фофана, Хато, Кукурелья, Кайседо (капитан), Андрей Сантос, Эстевао, Палмер, Педру Нету, Жоау Педру

Запас: Шарман-Лоу, Ачимпонг, Тосин, Сарр, Эссуго, Лавиа, Гарначо, Гиу, Делап

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О’Райли, Родри, Бернарду Силва (капитан), Семеньо, Шерки, Доку, Холанд

Запас: Траффорд, Рейндерс, Аке, Мармуш, Ковачич, Нико, Айт-Нури, Савиньо, Фоден

Инфографика

чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Сити стартовые составы Лиам Росеньор Пеп Гвардиола
