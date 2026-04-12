Обнародованы стартовые составы Челси и Ман Сити на суперматч АПЛ
12 апреля в 18:30 состоится поединок 32-го тура Английской Премьер-лиги
Челси принимает Манчестер Сити на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Главные тренеры команд Лиам Росеньор и Пеп Гвардиола определили стартовые составы.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (55), Астон Вилла (54), Ливерпуль (52), Челси (48).
Челси: Санчес, Густо, Фофана, Хато, Кукурелья, Кайседо (капитан), Андрей Сантос, Эстевао, Палмер, Педру Нету, Жоау Педру
Запас: Шарман-Лоу, Ачимпонг, Тосин, Сарр, Эссуго, Лавиа, Гарначо, Гиу, Делап
Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О’Райли, Родри, Бернарду Силва (капитан), Семеньо, Шерки, Доку, Холанд
Запас: Траффорд, Рейндерс, Аке, Мармуш, Ковачич, Нико, Айт-Нури, Савиньо, Фоден
Матч завершился со счетом 2:1