  Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
12 апреля 2026, 10:20 |
Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 12 апреля в 18:30 по Киеву

В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Челси

Довольно сумбурно складывается сезон для действующих чемпионов мира. После 31 тура Премьер-лиги на балансе Челси есть 48 очков, благодаря которым клуб находится на 6-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от необходимой 5-й ступени невелико – всего 1 зачетный пункт. В Кубке Англии лондонцы обыграли «Чарльтон», «Халл Сити», «Рексхэм» и «Порт Уэйл», благодаря чему и квалифицировались в 1/2 финала, где встретятся с «Лидсом».

В Лиге чемпионов англичане шагали достаточно уверенно, однако на стадии 1/8 их остановил «ПСЖ». Парижане разбили «синих» с общим счетом 2:8.

«Городяне» проводят откровенно лучший сезон, однако назвать их очень стабильными тоже нельзя. За 30 поединков чемпионата Англии «Манчестер Сити» удалось набрать 61 балл, благодаря чему они пока находятся на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Арсенала» на данный момент составляет 9 очков, однако манчестерцы имеют игру в запасе. В Кубке Англии "Манчестер Сити" выбил «Эксетер», «Солфорд», «Ньюкасл» и «Ливерпуль», благодаря чему и прошел в полуфинал, где его ждет поединок против «Саутгемптона».

В Лиге чемпионов англичане также смогли против 1/8 финала, однако на этой стадии клуб уступил «Реалу Мадрид» с общим счетом 1:5.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами практически полное преимущество имеет «Манчестер Сити». За этот отрезок «горожанам» удалось одержать 4 победы, а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • В 7/8 последних матчах «Челси» было забито больше 2.5 гола.
  • «Манчестер Сити» забил 60 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Челси» победил только в 1/5 предыдущих домашних матчей.
  • За 9 последних игр «Челси» сохранил ворота сухими всего 1 раз.

Прогноз Sport.ua: я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.

Денис Кирильчук
