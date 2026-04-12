В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Челси

Довольно сумбурно складывается сезон для действующих чемпионов мира. После 31 тура Премьер-лиги на балансе Челси есть 48 очков, благодаря которым клуб находится на 6-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от необходимой 5-й ступени невелико – всего 1 зачетный пункт. В Кубке Англии лондонцы обыграли «Чарльтон», «Халл Сити», «Рексхэм» и «Порт Уэйл», благодаря чему и квалифицировались в 1/2 финала, где встретятся с «Лидсом».

В Лиге чемпионов англичане шагали достаточно уверенно, однако на стадии 1/8 их остановил «ПСЖ». Парижане разбили «синих» с общим счетом 2:8.

Манчестер Сити

«Городяне» проводят откровенно лучший сезон, однако назвать их очень стабильными тоже нельзя. За 30 поединков чемпионата Англии «Манчестер Сити» удалось набрать 61 балл, благодаря чему они пока находятся на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Арсенала» на данный момент составляет 9 очков, однако манчестерцы имеют игру в запасе. В Кубке Англии "Манчестер Сити" выбил «Эксетер», «Солфорд», «Ньюкасл» и «Ливерпуль», благодаря чему и прошел в полуфинал, где его ждет поединок против «Саутгемптона».

В Лиге чемпионов англичане также смогли против 1/8 финала, однако на этой стадии клуб уступил «Реалу Мадрид» с общим счетом 1:5.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами практически полное преимущество имеет «Манчестер Сити». За этот отрезок «горожанам» удалось одержать 4 победы, а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

В 7/8 последних матчах «Челси» было забито больше 2.5 гола.

«Манчестер Сити» забил 60 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Челси» победил только в 1/5 предыдущих домашних матчей.

За 9 последних игр «Челси» сохранил ворота сухими всего 1 раз.

