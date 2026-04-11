В воскресенье, 12-го августа, состоится поединок 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне, на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Путь к чемпионскому титулу для команды Хосепа Гвардиолы выглядит достаточно прямолинейно – нужно выиграть все матче до конца чемпионата. И вот тут уже начинаются нюансы вроде очной встречи против «Арсенала», необходимости еще одной грубой осечки команды Микеля Артеты, а также наличия серьезных соперников в календаре «горожан». План может обернуться капканом уже на первом же шаге – если «Челси», которому очень нужно в Лигу чемпионов УЕФА, покажет зубы. Да и серия из двух ничьих подряд у «Сити» не дает спокойствия.

