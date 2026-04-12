Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Король воздуха Джордан. Заря победила Эпицентр
Премьер-лига
Заря
12.04.2026 15:30 – FT 1 : 0
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 17:27 | Обновлено 12 апреля 2026, 18:13
446
1

Король воздуха Джордан. Заря победила Эпицентр

Судьбоносным моментом в поединке стал угловой, с которого луганчане отличились голом

12 апреля 2026, 17:27 | Обновлено 12 апреля 2026, 18:13
446
1 Comments
Король воздуха Джордан. Заря победила Эпицентр
ФК Эпицентр

Очередным поединком между «Зарей» и «Эпицентром» продолжалась программа 23-го тура УПЛ на Пасхальный день. Хозяева поля в прошлом поединке не смогли победить «Оболонь», а «Эпицентр» в свою очередь минимально одолел «Кудровку». Поэтому как гостям, так и хозяевам необходимо было побеждать, чтобы лучше чувствовать себя в турнирной таблице.

Сравнивая крайние поединки, Скрипник сделал одну замену, выпустив Баха вместо Вантуха, который получил травму. Коуч «Эпицентра» также не стал слишком сильно ротировать состав, поэтому дисквалифицированного Рохаса и Кирюханцева поменяли Супряга и Лучкевич.

Первый момент в игре был создан игроками «Эпицентра», но Супряга с убойной позиции не попал в дальний угол. Хозяева через несколько минут ответили ударом головой Будковского в руки Билыку. У обоих коллективов не клеилась игра в атаке, и казалось, что команды уйдут на перерыв без голов, но «Заря» все же добилась своего. Кушниренко после подачи углового попал в перекладину, а Джордан на добивании перепрыгнул Сифуэнтеса словно в баскетболе, и точным ударом головой открыл счет. Испанский легионер гостей мог исправиться у чужих ворот, но на его дальний удар среагировал Турбаевский.

После перерыва команда Сергея Нагорняка перехватила инициативу, ведь вероятно получили нагоняй в перерыве. Сначала Климец хитрым ударом со штрафного не смог переиграть Турбаевского, а вскоре Сифуэнтес выстрелил выше цели. Кипер «Зари» также дважды спас свою команду после непростых ударов от Себерио. Также свой момент имел Маткевич, но ему забить помешал Джордан.

В конце матча подопечные Скрипника активизировались и могли окончательно закрыть игру, но Билык не дал забить Попаре и Андушичу, оставив интригу живой до финального свистка.

Таким образом, «Эпицентр» продолжил безвыигрышную гостевую серию до четырех игр подряд, а «Заря» не проигрывает дома уже седьмой поединок кряду.

В следующем туре «Заря» 17 апреля встретится с «Динамо», а «Эпицентр» 19 апреля примет «Карпаты».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Заря» - «Эпицентр» - 1:0

Гол: Джордан, 33

Предупреждения: Эскинья, 59 – Кош, 56, Лучкевич, 59

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Эскинья, Джордан, Пердута (Дришлюк, 46) – Малыш, Кушниренко – Слесар (Попара, 62), Бах (Андушич, 46), Горбач (Задорожный, 90+2) – Будковский

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Лучкевич (Григоращук, 76) – Запорожец (Маткевич, 65), Себерио (Беженарь, 86) – Сифуэнтес, Миронюк (Демченко, 76), Сидун – Супряга (Ковалец, 65)

Арбитр: Артём Михайлюк (Киев)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

ЗАРЯ – ЭПИЦЕНТР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Эпицентр Каменец-Подольский Заря - Эпицентр отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
С победой Луганск!🌅
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем