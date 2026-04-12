В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Заря» встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Крайний тур подарил Заре настоящее зрелище в виде голевого триллера с Оболонью, но горьким привкусом того противостояния стало то, что команда Скрипника трижды вела в счете, но так и не смогла довести дело до победы. «Эпицентр» же минимально переиграл «Кудровку», несмотря на удаление Рохаса (который во время празднования гола снял футболку и получил вторую желтую). На очереди уже очное противостояние этих коллективов, и теперь подопечные Нагорняка, уже не похожие на свою версию первого круга, будут пытаться удивить луганский клуб, который не без того захочет улучшить свое турнирное положение.

Напомним, матч первого круга завершился победой «Зари» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

