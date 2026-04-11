В 23-м туре украинской Премьер-лиги луганская «Заря» в Киеве примет «Эпицентр». Матч состоится 12 апреля в 15:30.

Заря

«Заря» подходит к матчу на 9-й позиции в турнирной таблице, имея 29 очков. Отставание от львовских «Карпат» составляет 3 очка, при этом у луганского клуба есть два матча в запасе, что сохраняет хорошие шансы на улучшение турнирного положения.

Весенняя часть сезона для команды Виктора Скрипника получается яркой и, в то же время, крайне противоречивой. С одной стороны, «Заря» остаётся одной из самых зрелищных команд чемпионата – матчи с её участием регулярно превращаются в открытый футбол с большим количеством моментов, ударов и забитых мячей. С другой – стабильности в результатах по-прежнему не хватает.

В пяти весенних матчах «Заря» трижды сыграла вничью, и все эти ничьи были результативными, что ещё раз подчёркивает атакующую направленность команды. При этом луганский клуб часто сам создаёт себе проблемы из-за потери концентрации.

Главная системная проблема «Зари» – концовки матчей. Команда нередко выходит вперёд, контролирует ход игры, но в решающие отрезки теряет организацию и допускает ошибки в обороне. Подобные сценарии уже повторялись неоднократно: так было против «Кудровки», в ряде других встреч, и особенно показательно – в прошлом туре с «Оболонью». Тогда «Заря» вела 1:0, затем 2:1 и 3:2, но в итоге не смогла удержать победу, упустив два очка в самой концовке.

Эпицентр

«Эпицентр» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, имея 23 очка, и продолжает напряжённую борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

Весенняя часть сезона для команды стала примером того, как одно крупное поражение может стать точкой перезапуска. 27 февраля «Эпицентр» уступил киевскому «Динамо» со счётом 0:4. После матча главный тренер Сергей Нагорняк в флеш-интервью заявил, что в следующей игре команда будет выглядеть совершенно иначе и что тренерский штаб найдёт выход из кризиса. Тогда эти слова восприняли скорее как эмоциональную реакцию на разгром, однако дальнейшие матчи показали обратное.

Уже в следующем туре «Эпицентр» действительно выглядел иначе и разгромил «Колос» 4:0, продемонстрировав агрессивный и организованный футбол. Затем последовала победа над «Рухом» 2:0, где команда уверенно контролировала ход встречи и не позволила сопернику создать серьёзных моментов. Далее был матч против «Кривбасса», в котором «Эпицентр» вёл в счёте и выглядел конкурентоспособно, но в итоге уступил 1:2, не удержав преимущество. А в прошлом туре команда одержала важную победу над «Кудровкой», которая позволила впервые за долгое время выбраться из зоны переходных матчей.

Отдельного внимания заслуживает эпизод с Рохасом в той встрече: футболист забил победный гол, но, празднуя, снял футболку и получил вторую жёлтую карточку, оставив команду в меньшинстве. Несмотря на это, «Эпицентр» сумел довести матч до победы, что ещё раз подчеркнуло характер команды.

Сейчас коллектив Нагорняка находится в более стабильном состоянии, но положение остаётся напряжённым – любая потеря очков может снова вернуть команду в зону риска.

История личных встреч

Команды встречались между собой всего один раз – в матче первого круга.

Тогда «Заря» одержала победу со счётом 2:1. Луганский клуб уже в первом тайме создал комфортное преимущество, забив два мяча, после чего контролировал ход встречи. «Эпицентр» сумел ответить лишь в компенсированное время, забив гол престижа, но на исход матча это уже не повлияло.

Прогноз

«Заря» весной пропустила 9 голов в 5 матчах, забив при этом 11. Команда Виктора Скрипника действует ярко в атаке, создаёт много моментов, но регулярно допускает ошибки в защите и не всегда сохраняет концентрацию до финального свистка. «Эпицентр» также стабильно забивает в последних турах. Команда прибавила после февральского поражения от «Динамо» и заметно улучшила организацию игры. Атакующая линия выглядит уверенно, а отдельные исполнители начинают стабильно давать результат. С учётом стиля обеих команд, матч имеет все предпосылки к открытому сценарию. «Заря» вряд ли будет закрываться, а «Эпицентр» в нынешнем состоянии также предпочитает играть через атаку, а не от обороны. В таких условиях наиболее логичным вариантом выглядит результативный матч с голами от обеих команд.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Жуниор Рейс, Эскинья, Джордан, Пердута, Вантух, Малыш, Кушниренко, Слесар, Андушич, Будковский

«Эпицентр»: Билык, Кирюханцев, Мороз, Нил, Климец, Себерио, Запорожец, Миронюк, Маткевич, Супряга, Хоакинете

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.18 для «Зари» и 3.52 для «Эпицентра».