  4. Виктор СКРИПНИК: «Когда постоянно ведешь в счете и ничья – это болит»
12 апреля 2026, 21:12 | Обновлено 12 апреля 2026, 21:14
208
0

Виктор СКРИПНИК: «Когда постоянно ведешь в счете и ничья – это болит»

Тренер «Зари» – о поединке с «Эпицентром»

12 апреля 2026, 21:12 | Обновлено 12 апреля 2026, 21:14
208
0
Виктор СКРИПНИК: «Когда постоянно ведешь в счете и ничья – это болит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги матча с «Эпицентром» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги. Судьбу поединка решил один удар, подопечные Скрипника вырвали победу – 1:0.

– Забили гол со стандарта. Во втором тайме играли прагматично и по счёту. Имели шанс забить еще. Хорошо оборонялись. Шансов у соперника было мало. Давление было, но это нормально.

Конечно, хочется играть лучше. Сегодня же был прагматичный футбол, который принес нам результат.

– Насколько важно и то, что мы уже четыре тура не проигрываем?

– Важно, конечно. Как я уже говорил, когда проигрываешь или играешь вничью – это одно. А когда постоянно ведёшь в счёте и в итоге ничья – это больно. Ничего идеального нет, но будем стараться становиться лучше.

Спасибо ребятам за то, что все выкладываются на поле и нет равнодушных.

– Сегодня на игре присутствовал президент клуба. Потом он также зашел в раздевалку. Это добавляет положительных эмоций?

– Конечно, это приятно. Сегодня он приехал – мы победили. Надеемся, эта тенденция продолжится и дальше. Евгений Борисович всегда на связи с командой. Это важно.

