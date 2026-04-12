Виктор СКРИПНИК: «Когда постоянно ведешь в счете и ничья – это болит»

Тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги матча с «Эпицентром» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги. Судьбу поединка решил один удар, подопечные Скрипника вырвали победу – 1:0.

– Забили гол со стандарта. Во втором тайме играли прагматично и по счёту. Имели шанс забить еще. Хорошо оборонялись. Шансов у соперника было мало. Давление было, но это нормально.

Конечно, хочется играть лучше. Сегодня же был прагматичный футбол, который принес нам результат.

– Насколько важно и то, что мы уже четыре тура не проигрываем?

– Важно, конечно. Как я уже говорил, когда проигрываешь или играешь вничью – это одно. А когда постоянно ведёшь в счёте и в итоге ничья – это больно. Ничего идеального нет, но будем стараться становиться лучше.

Спасибо ребятам за то, что все выкладываются на поле и нет равнодушных.

– Сегодня на игре присутствовал президент клуба. Потом он также зашел в раздевалку. Это добавляет положительных эмоций?

– Конечно, это приятно. Сегодня он приехал – мы победили. Надеемся, эта тенденция продолжится и дальше. Евгений Борисович всегда на связи с командой. Это важно.