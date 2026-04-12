  4. Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 14:54 | Обновлено 12 апреля 2026, 14:55
Команды выдали яркий и эмоциональный футбол

ФК Кривбасс

Отчет о матче ожидайте позже

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Кудровка» – «Кривбасс» – 1:2

Голы: Сторчоус, 81 – Парако, 33, Шевченко, 89.

Предупреждения: Овусу, 40, Гусев, 73, Нагнойный, 84. – Каменский, 57, Виливальд, 62, Бекавац, 66.

«Кудровка»: Караващенко – Алексей Гусев, Сердюк, Коллахуазо Вака, Мачелюк (Фарина, 64) – Адеое – Козак (Свитюха, 46 (Пушкарев, 79)), Сторчоус, Нагнойный, Морозко (Глущенко, 46) – Овусу (Легоставев, 75).

Запасные: Кулик, Яшков, Фарина, Векляк, Потомков, Думанюк, Кая, Глущенко, Пушкарев, Свитюха, Таипи, Легостаев.

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Вилвальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 69) – Задерака (Мулик, 69), Араухо, Каменский (Шевченко, 60) – Бар Лин, Парако, Мендоза.

Запасные: Маханьков, Фома, Дибанго, Джованни, Я. Шевченко, Мулик, Д. Майя, Рохас, Бутенко, Боржес, Сек.

Арбитр: Александр Каленов

Стадион: «Авангард» (Ровно)

По теме:
Кудровка – Кривбасс – 1:2. Шевченко принес победу. Видео голов, обзор матча
Заря – Эпицентр. Стали известны стартовые составы
МИХАВКО: «В ворота Динамо забили гол первым ударом по воротам»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12 апреля 2026, 09:44 0
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона

Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля

ВИДЕО. Пушка на Пасху. Малиновский отличился суперголом в Серии А
Футбол | 12 апреля 2026, 13:57 0
ВИДЕО. Пушка на Пасху. Малиновский отличился суперголом в Серии А
ВИДЕО. Пушка на Пасху. Малиновский отличился суперголом в Серии А

Руслан поразил ворота Сассуоло

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 12.04.2026, 07:32
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Бокс | 11.04.2026, 23:10
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Представляю как таксист ржачные смайлы испускал после гола Сторчоуса😂😂
И как он потом наложил после точного удара Шевченко😂😂
Кривбасс👏👏
Если так дальше пойдет, то киевляне могут и на шестое место опуститься😁
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 434
Футбол
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 43
Бокс
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
