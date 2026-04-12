Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Команды выдали яркий и эмоциональный футбол
Отчет о матче ожидайте позже
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
«Кудровка» – «Кривбасс» – 1:2
Голы: Сторчоус, 81 – Парако, 33, Шевченко, 89.
Предупреждения: Овусу, 40, Гусев, 73, Нагнойный, 84. – Каменский, 57, Виливальд, 62, Бекавац, 66.
«Кудровка»: Караващенко – Алексей Гусев, Сердюк, Коллахуазо Вака, Мачелюк (Фарина, 64) – Адеое – Козак (Свитюха, 46 (Пушкарев, 79)), Сторчоус, Нагнойный, Морозко (Глущенко, 46) – Овусу (Легоставев, 75).
Запасные: Кулик, Яшков, Фарина, Векляк, Потомков, Думанюк, Кая, Глущенко, Пушкарев, Свитюха, Таипи, Легостаев.
«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Вилвальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 69) – Задерака (Мулик, 69), Араухо, Каменский (Шевченко, 60) – Бар Лин, Парако, Мендоза.
Запасные: Маханьков, Фома, Дибанго, Джованни, Я. Шевченко, Мулик, Д. Майя, Рохас, Бутенко, Боржес, Сек.
Арбитр: Александр Каленов
Стадион: «Авангард» (Ровно)
И как он потом наложил после точного удара Шевченко😂😂
Кривбасс👏👏