  4. Кудровка – Кривбасс – 1:2. Шевченко принес победу. Видео голов, обзор матча
12 апреля 2026, 15:09 |
12 апреля проходил матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и «Кривбассом».

Поединок проходил на стадионе «Авангард» в Ровно.

Гости из Кривого Рога добыли победу со счетом 2:1 благодаря точным ударам Парако и Шевченко.

«Кривбасс» с 37 пунктами идет шестым. «Кудровка» с 21 очком располагается на 13-й позиции.

Чемпионат Украины. 23-й тур

Кудровка – Кривбасс – 1:2

Голы: Сторчоус, 81 – Парако, 33, Шевченко, 89

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Шевченко (Кривбасс), асcист Владимир Мулик.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка), асcист Антон Глущенко.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Парако (Кривбасс).
По теме:
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Заря – Эпицентр. Стали известны стартовые составы
МИХАВКО: «В ворота Динамо забили гол первым ударом по воротам»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Кривбасс видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 18:14 9
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»

Фьюри вернулся — победил Махмудова и хочет боя с Джошуа
Бокс | 12 апреля 2026, 12:42 2
Фьюри вернулся — победил Махмудова и хочет боя с Джошуа
Фьюри вернулся — победил Махмудова и хочет боя с Джошуа

Уже даже вызвал Энтони на поединок

Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Футбол | 11.04.2026, 17:30
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Футбол | 12.04.2026, 13:23
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Популярные новости
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 43
Бокс
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
