Кудровка – Кривбасс – 1:2. Шевченко принес победу. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 23-го тура УПЛ
12 апреля проходил матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и «Кривбассом».
Поединок проходил на стадионе «Авангард» в Ровно.
Гости из Кривого Рога добыли победу со счетом 2:1 благодаря точным ударам Парако и Шевченко.
«Кривбасс» с 37 пунктами идет шестым. «Кудровка» с 21 очком располагается на 13-й позиции.
Чемпионат Украины. 23-й тур
Кудровка – Кривбасс – 1:2
Голы: Сторчоус, 81 – Парако, 33, Шевченко, 89
ГОЛ! Парако, 33-я минута, 0:1
ГОЛ! Сторчоус, 81-я минута, 1:1
ГОЛ! Шевченко, 89-я минута, 2:1
