В 23-м туре украинской Премьер-лиги «Кудровка» примет криворожский «Кривбасс». Игра состоится 12 апреля в 13:00.

Хозяева подходят к матчу в сложном положении: в прошлом туре команда Баранова проиграла «Эпицентру» в игре за шесть очков и опустилась в зону переходных матчей. Впереди у «Кудровки» крайне тяжелый календарь – «Кривбасс», «Металлист 1925» и «Шахтер», поэтому набрать очки на этом отрезке будет очень непросто. Ближайший матч должен показать, насколько команда готова к борьбе за выживание.

«Кривбасс» находится в верхней части таблицы и ведет борьбу за первую пятерку. Ничья вряд ли устроит кого-то из соперников – обе команды будут играть на победу, поэтому можно ожидать бескомпромиссный футбол.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Кривбасс», за которой можно следить на украинской версии сайта.

