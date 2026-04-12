  4. Кудровка – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
12 апреля 2026, 04:05 | Обновлено 12 апреля 2026, 04:06
Кудровка – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Решающим фактором, который повлияет на результат, должна стать мотивация

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Кудровка

«Кудровка» ворвалась в УПЛ достаточно ярко. Новичок не боялся никого, играл в ярком атакующем стиле и регулярно отбирал очки у разнообразных оппонентов, не ожидавших такой наглости. И хотя перед стартом сезона практически все прогнозировали вылет «Кудровки» и «Полтавы» без шансов даже на плей-офф, как оказалось, есть команды настолько хуже, что команда из одноименной деревни оторвалась даже от зоны переходных матчей.

Но потом запал как-то немного погас и яркость «Кудрвки» омрачилась серыми УПЛовскими буднями. Команда будто забыла, как это – играть в футбол, и начала типично для нашего чемпионата не играть, а бороться. И, как следствие, начались регулярные потери очков, в результате чего команда Баранова находится в зоне переходных матчей.

Хотя весной результаты команды выглядят достаточно приличными. Были и ничьи с крепкими «Зарей», «Карпатами» и «Вересом», и обязательная программа в виде победы над «Полтавой».

В игре первого круга против «Кривбасса» «Кудровка» забила гол, символизирующий все выступление команды. После того, как счет стал 3:0 в пользу криворожцев, хавбек Думанюк решил не разыгрывать мяч, а пробить из центра поля. Мяч попал в перекладину, тогда в голову вратарю и залетел в сетку. И очень жаль, что в историю этот мяч вошел не как гол Думанюка, а как автогол Кемкина. Как бы там ни было, безумству храбрых поем мы песню, они на это заслужили.

Кривбасс

Вот есть такой момент – команда вроде бы играет, на поле все более-менее, а есть ощущение, что приближается что-то нехорошее. Это прямо о «Кривбасес».

Ходят слухи, что финансирование команды в следующем сезоне будет значительно изменено. Более того, имеется информация о задолженности и по состоянию на текущий момент. А при таких условиях всегда результаты идут вниз. Поэтому крепкий «Кривбасс», который давал бой любому, теряет весной очки гораздо чаще, чем должен, и уже не претендует ни на какие еврокубки. В частности, венесуэльцы Мендоза и Парако весной выглядят бледной тенью осенних. Вообще, идет речь, что летом этот «Кривбасс» разберут (имеется в виду, переманят игроков) как украинские клубы, так и зарубежные.

Правда, и команды, с которыми криворожцы играли весной, сильны – например, уже были матчи против «Полесья» и ЛНЗ (0:2 и 0:3 соответственно). Но и зубастый «Эпицентр» удалось одолеть.

Есть проблема с лимитом на легионеров, в основе играют из необходимых четырех украинцев Кемкин, Вилвивальд и Задерака, а четвертым приходится ставить кого-то молодого – то ли Шевченко, то ли Каменского.

История встреч

Игра первого круга, о которой упоминалось выше, стала единственной в истории противостояний.

Ориентировочные составы

«Кудровка»: Яшков – Гусев, Сердюк, Фарина, Мачелюк – Думанюк, Глущенко – Морозко, Сторчоус, Козак – Овусу

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Вилливальд, Джонс, Дибанго – Араухо, Шевченко – Лин, Задерака, Мендоза – Парако

Прогноз на противостояние

При других раскладах ожидалась бы феррическая игра с большим количеством забитых голов, однако при существующих условиях спрогнозируем ничью.

