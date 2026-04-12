Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
Матч завершился со счетом 2:1
В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Дженоа» и «Сассуоло».
Матч прошел в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершился победой хозяев поля со счётом 2:1.
Первый гол в матче фантастическим дальним ударом забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.
В перерыве обе команды остались вдесятером из-за драки в туннеле между Микаэлем Эллертссоном и Доменико Берарди.
Серия А 2025/26. 32-й тур, 12 апреля
Дженоа – Сассуоло – 2:1
Голы: Малиновский, 18, Экубан, 84 – Коне, 57
Удаления: Эллертссон, 45+2 – Берарди, 45+2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
