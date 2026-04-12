Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Дженоа» и «Сассуоло».

Матч прошел в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершился победой хозяев поля со счётом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче фантастическим дальним ударом забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

В перерыве обе команды остались вдесятером из-за драки в туннеле между Микаэлем Эллертссоном и Доменико Берарди.

Серия А 2025/26. 32-й тур, 12 апреля

Дженоа – Сассуоло – 2:1

Голы: Малиновский, 18, Экубан, 84 – Коне, 57

Удаления: Эллертссон, 45+2 – Берарди, 45+2

Getty Images/Global Images Ukraine

