Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
Италия
12 апреля 2026, 15:34 | Обновлено 12 апреля 2026, 15:37
2441
0

Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло

Матч завершился со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Дженоа» и «Сассуоло».

Матч прошел в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершился победой хозяев поля со счётом 2:1.

Первый гол в матче фантастическим дальним ударом забил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

В перерыве обе команды остались вдесятером из-за драки в туннеле между Микаэлем Эллертссоном и Доменико Берарди.

Серия А 2025/26. 32-й тур, 12 апреля
Дженоа – Сассуоло – 2:1
Голы: Малиновский, 18, Экубан, 84 – Коне, 57
Удаления: Эллертссон, 45+2 – Берарди, 45+2

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Сассуоло Руслан Малиновский видео голов и обзор удаление (красная карточка) драка Микаэль Эллертссон Доменико Берарди Калеб Экубан
Дмитрий Вус
Оцените материал
(60)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем