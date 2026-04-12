  4. Дженоа – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
12 апреля 2026, 11:32 |
Дженоа – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

12 апреля на Луиджи Феррарис пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Сассуоло. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Команда не без помощи Андрея Шевченко вылетала в Серию В. Оттуда ее с ходу вернул другой известный в прошлом нападающий, Джилардино. А потом удержал в высшем дивизионе. Впрочем, когда Альберто в прошлом сезоне перестал справляться, его сразу сменили на Виейра. А уже Патрика после не самого уверенного старта 2025/2026 без сантиментов тоже сняли.

Пока что очередной известный в прошлом футболист, Де Росси, в Генуе справляется хорошо. С ним Малиновский и компания достаточно часто побеждали, чтобы создать отрыв от зоны вылета. Даже с учетом того, что в обоих крайних поединках, с Удинезе и Ювентусом, проиграли 0:2, все равно получается идти на достаточно комфортном четырнадцатом место в текущей турнирной таблице.

Клуб сравнительно недавно, в начале прошлого десятилетия, пробился в Серию А. Но закрепился там и даже пробивался в еврокубки. Ударом стала смерть создателя проекта - в 2024-м году даже футболисты вылетали во второй дивизион страны. Впрочем, только для того, чтобы там оформить уверенное лидерство, досрочно вернувшись.

На отвоеванном, более высоком уровне подопечные Фабио Гроссо смотрятся вполне боеспособно. У них почти равное соотношение побед и поражений - 2:1 в прошлом туре с Кальяри стали уже двенадцатым поединком, что был выигран в рамках этого чемпионата. Таким образом, сейчас новичок с 42 очками замкнул топ-10, и уж точно его игроки могут позволить себе спокойно планировать отпуск летом - бороться в крайних турах уже не за что.

Статистика личных встреч

Генуэзцы не проигрывают в пяти последних очных поединках и даже победили трижды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Малиновского и компании есть хорошие шансы продолжить свою серию побед в очных противостояниях. Но их соперник сейчас хорош - ставим на итоговые обе команды забьют (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
12 апреля 2026 -
13:30
Сассуоло
Обе забьют 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
