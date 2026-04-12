Дженоа – Сассуоло – 2:1. Пушка Малиновского и драка. Видео голов, обзор

12 апреля состоялся матч между клубами «Дженоа» и «Сассуоло» в 32-м туре итальянской Серии А.

Команды встретились на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

В стартовом составе хозяев вышел украинец Руслан Малиновский, который уже в начале матча громко заявил о себе.

Руслан исполнил свой фирменный удар с левой ноги и мощным выстрелом прошил ворота соперника на 18-й минуте.

Игроки настолько эмоционально отреагировали на первый тайм, что устроили потасовку в подтрибунном помещении. Судья справедливо показал красные карточки.

«Сассуоло» после перерыва сделал шаг к спасению, сравняв счет. Однако хозяева стояли на своем – гол на 84-й минуте и победа со счетом 2:1.

Серия А. 32-й тур, 12 апреля

«Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1

Голы: Малиновский, 18, Экубан, 84 – Коне, 57

Удаления: Эллертссон, 45+2 – Берарди, 45+2

