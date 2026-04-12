Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Сассуоло – 2:1. Пушка Малиновского и драка. Видео голов, обзор
Италия
12 апреля 2026, 17:49 | Обновлено 12 апреля 2026, 17:50
258
0

Дженоа – Сассуоло – 2:1. Пушка Малиновского и драка. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Серии А

12 апреля 2026, 17:49 | Обновлено 12 апреля 2026, 17:50
258
0
Дженоа – Сассуоло – 2:1. Пушка Малиновского и драка. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

12 апреля состоялся матч между клубами «Дженоа» и «Сассуоло» в 32-м туре итальянской Серии А.

Команды встретились на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

В стартовом составе хозяев вышел украинец Руслан Малиновский, который уже в начале матча громко заявил о себе.

Руслан исполнил свой фирменный удар с левой ноги и мощным выстрелом прошил ворота соперника на 18-й минуте.

Игроки настолько эмоционально отреагировали на первый тайм, что устроили потасовку в подтрибунном помещении. Судья справедливо показал красные карточки.

«Сассуоло» после перерыва сделал шаг к спасению, сравняв счет. Однако хозяева стояли на своем – гол на 84-й минуте и победа со счетом 2:1.

Серия А. 32-й тур, 12 апреля

«Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1

Голы: Малиновский, 18, Экубан, 84 – Коне, 57

Удаления: Эллертссон, 45+2 – Берарди, 45+2

Видео голов и обзор матча:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем