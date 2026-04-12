Тренер Дженоа объяснил, почему заменил Малиновского на старте второго тайма

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси высказался о победном матче против «Сассуоло» в 32-м туре итальянской Серии А (2:1). Также специалист рассказал о замене Руслана Малиновского, который мощным ударом открыл счет в поединке.

– Ожидалось ли, что матч будет выигран благодаря пятке Сабелли, ассисту Мессиаса и голу Экубана?

– Выдумки Мессиаса и Экубана нам это обеспечили. Пятка Сабелли… мне придется задать себе пару вопросов. Шутки шутками, но есть игроки, у которых этот клуб буквально «на коже», и они с определенной дерзостью ищут нестандартные решения. Приятно, что у них есть такая же смелость, как и у меня, когда я сталкиваюсь с командами, жизнью и так далее. Я знаю, что они отдают всё на поле.

– Вы уже набрали 36 очков…

– Сегодня было важно победить. После поражения от «Удинезе» остался неприятный осадок. Сегодня мы провели отличный первый тайм. Это был странный матч. Обычно, когда одна команда играет хорошо, другая играет плохо. Но «Сассуоло» тоже сыграл хорошо, я их поздравляю. В перерыве произошла стычка, которой не должно было быть. Мы поедем в Пизу на матч с тремя дисквалифицированными, но нам нужно повзрослеть в этом плане, потому что мы сами усложнили игру.

– Зачем заменили Малиновского и Бальданци, а затем выпустили Мессиаса?

– Во-первых, мне пришлось снять игроков с жёлтыми карточками. Я не хотел проиграть. В других обстоятельствах это не срабатывало, но смелость иногда приносит дополнительные очки.

– Какова была позиция Бальданци?

– Мы движемся к более гибкой системе. Нужно двигаться, сохраняя позиции. Он должен был понимать, что эту позицию займет партнер. У него есть чуть больше свободы, как у Малиновского или Мессиаса. Если бы я заставлял их играть строго по «учебнику Коверчано», они были бы менее полезны.

– Как оцените игру Сабелли и Экубана, которые играют с большой преданностью клубу?

– Начнём с этого. «Дженоа» изменит некоторых игроков – это естественно. Тех, кого можно, кто хочет или кого нужно продать, продадут, но без прочного ядра, которое объясняет новичкам, куда они попали, сложно обеспечить обновление состава. Я попросил ребят не просто играть лучше соперника, а хотеть победить сильнее него. Сегодня у нас было больше мотивации, и это было видно. Это не матч, который мы полностью заслужили выиграть, хотя сыграли хорошо. С «Удинезе» доминирование было более явным, а сегодня, по тому, как пришел гол, было видно наши стимулы.

– Насколько важна эта победа?

– Она дает облегчение. Когда я увидел 1:1 и то, как игра «уснула», я подумал, что у нас 34 очка и мы снова поедем в Пизу. Эти два дополнительных очка имеют значение. Впереди «Комо», «Милан», «Аталанта», «Фиорентина» – непростые матчи. Это огромная победа, но мы еще не спасены. Нет математической гарантии. Но даже с личной точки зрения приятно, что все зависит от нас, а не от надежд на поражения «Кремонезе» или «Лечче». Мы должны набрать свои очки и сами выбраться из этой ситуации.

– Увидим ли «Дженоа» с четырьмя защитниками?

– Я сторонник игры с четырьмя защитниками. 4-3-3 – система, которая лучше всего позволяет контролировать пространство. Но есть ДНК клуба, и у команд есть склонность к определенному стилю. Я не думаю, что этот «Дженоа» стоит радикально менять под мои предпочтения. Мне нравится, как играет «Дженоа»: футбол не идеален, но очень близок к тому, что мне импонирует.

– Сабелли сказал, что ради вас сделал бы всё. Сердце «Дженоа» решает разницу?

– Мне приятно так думать. Как тренер я должен был бы сказать «нет». Но именно группа, которую я нашел, и наша взаимная синергия делают разницу. Мы, тренеры, должны ставить на поле игроков, которые действительно преданы делу. А дальше каждый находит мотивацию по-своему.

– Сегодня была открытая игра двух итальянских тренеров. Как это объяснить?

– Мне сложно говорить о себе, поэтому скажу о Гроссо. Я восхищаюсь им за то, как он все это управляет, особенно после волны популярности после 2006 года. Это важный сигнал. Часто звучат клише о чемпионах 2006-го, но Фабио доказывает, что можно быть и хорошим игроком, и хорошим тренером.