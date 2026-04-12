  4. Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
12 апреля 2026, 22:19 | Обновлено 12 апреля 2026, 22:20
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа

Руслан ожидаемо получил самый высокий балл

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский провел невероятный матч в 32-м туре Серии А против «Сассуоло».

Руслан открыл счет в матче, отметившись фирменным ударом с своей коронной левой ноги. Благодаря украинцу «грифоны» одержали победу над соперником – 2:1.

По завершении поединка на «Стадио Луиджи Феррарис» статистический портал SofaScore представил оценки футболистов за матч чемпионата Италии.

Малиновский был признан лучшим игроком матча, несмотря на желтую карточку. За 55 сыгранных минут украинец получил 7.7 балла.

Оценки матча «Дженоа» – «Сассуоло» от SofaScore

