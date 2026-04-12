Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер

​В уик-энд прошло большинство поединков 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Уже состоялись 7 матчей, а центральная игра ЛНЗ – Шахтер вынесена на понедельник, 13 апреля.

Динамо потерпело второе поражение подряд, уступив Металлисту 1925 (0:1), Полесье на выезде обыграло Полтаву (4:0).

На вершине сохраняется двоевластие. ЛНЗ опережает Шахтер (по 50 очков) по дополнительным показателям, однако горняки имеют игру в запасе. В ключевом матче этих двух команд 13 апреля в 13:00 определится лидер УПЛ.

Топ-6 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 50 очков), Полесье (46), Динамо (41), Металлист 1925 (38), Кривбасс (37).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (12), Полтава (10). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур

10.04. 13:00. Полтава – Полесье – 0:4

10.04. 18:00. Рух – Колос – 1:1

11.04. 13:00. Карпаты – Александрия – 2:0

11.04. 15:30. Металлист 1925 – Динамо – 1:0

11.04. 18:00. Верес – Оболонь – 2:0

12.04. 13:00. Кудровка – Кривбасс – 1:2

12.04. 15:30. Заря – Эпицентр – 1:0

13.04. 13:00. ЛНЗ – Шахтер

