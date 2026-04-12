  4. ФОТО. Победа Металлиста 1925. Динамо снова потерпело поражение
12 апреля 2026, 13:43 | Обновлено 12 апреля 2026, 14:37
ФОТО. Победа Металлиста 1925. Динамо снова потерпело поражение

Единственный гол на 78-й минуте забил Денис Антюх

ФК Динамо

Киевское Динамо потерпело минимальное поражение от Металлиста 1925 в матче 23-го тура УПЛ (0:1).

Перед началом игры команды почтили память Мирчи Луческу, выйдя на поле в специальных футболках. В самой встрече киевляне больше контролировали мяч и создавали моменты, однако реализовать свои шансы не смогли. Лучший момент в первом тайме был у Герреро после передачи Ярмоленко, но он не сумел пробить по воротам.

После перерыва бело-синие продолжили давить. Опасно пробивал Волошин, несколько раз выручал голкипер харьковчан, но до гола дело так и не дошло. Хозяева же действовали от обороны, делая ставку на прессинг и контратаки.

Судьбу матча решил эпизод на 78-й минуте. После подачи Калитвинцева мяч отскочил от Когута прямо к Антюху, который с нескольких метров мощным ударом прошил Нещерета (1:0).

В концовке Динамо не смогло организовать финальный штурм, поэтому потерпело второе подряд поражение. В турнирной таблице киевляне отстают от третьего места (Полесье) уже на 5 очков.

УПЛ. 23-й тур. 11.04.2026

Житомир, Центральный городской стадион Полесье

Металлист 1925 Харьков – Динамо Киев – 1:0 (0:0)

Гол: Антюх, 78.

Металлист 1925: 30. Варакута – 27. Крупский, 13. Салюк, 31. Шабанов (к), 24. Мартынюк – 18. Павлюк, 77. Баптистелла (45. Калитвинцев, 27), 16. Аревало (25. Литвиненко, 61), 26. Забергджа (15. Антюх, 61), 19. Рашица (17. Когут, 76) – 98. Итодо (99. Мба, 76).

Динамо: 35. Нещерет – 18. Тымчик (13. Коробов, 83), 40. Биловар, 32. Михавко, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 91. Михайленко (29. Буяльский, 83), 10. Шапаренко (8. Пихаленок, 76), 7. Ярмоленко (к, 70. Редушко, 66), 9. Волошин – 39. Герреро (16. Огундaна, 66).

Предупреждения: Варакута, 90+5 – Волошин, 47

По теме:
Кудровка – Кривбасс – 1:2. Шевченко принес победу. Видео голов, обзор матча
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Заря – Эпицентр. Стали известны стартовые составы
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо видео голов и обзор фото Денис Антюх Игорь Костюк выбор редакции
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сложно сказать. Если ЛНЗ обыграет Шахтер...»
Футбол | 12 апреля 2026, 08:53 4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сложно сказать. Если ЛНЗ обыграет Шахтер...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сложно сказать. Если ЛНЗ обыграет Шахтер...»

Виктор поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ

Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 18:14 9
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»

Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Бокс | 12.04.2026, 01:00
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Футбол | 12.04.2026, 08:23
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Третье поражение подряд. Ворскла на выезде уступила Виктории
Футбол | 12.04.2026, 13:04
Третье поражение подряд. Ворскла на выезде уступила Виктории
Третье поражение подряд. Ворскла на выезде уступила Виктории
Завдяки бездарному керівництву, великий клуб перетворився на посміховисько! Потрібно всеукраїнський ігнор або забути про футбол в цій країні. Не дивитися ж на ігри заробітчан!
Популярные новости
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 41
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 434
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
