ФОТО. Победа Металлиста 1925. Динамо снова потерпело поражение

Киевское Динамо потерпело минимальное поражение от Металлиста 1925 в матче 23-го тура УПЛ (0:1).

Перед началом игры команды почтили память Мирчи Луческу, выйдя на поле в специальных футболках. В самой встрече киевляне больше контролировали мяч и создавали моменты, однако реализовать свои шансы не смогли. Лучший момент в первом тайме был у Герреро после передачи Ярмоленко, но он не сумел пробить по воротам.

После перерыва бело-синие продолжили давить. Опасно пробивал Волошин, несколько раз выручал голкипер харьковчан, но до гола дело так и не дошло. Хозяева же действовали от обороны, делая ставку на прессинг и контратаки.

Судьбу матча решил эпизод на 78-й минуте. После подачи Калитвинцева мяч отскочил от Когута прямо к Антюху, который с нескольких метров мощным ударом прошил Нещерета (1:0).

В концовке Динамо не смогло организовать финальный штурм, поэтому потерпело второе подряд поражение. В турнирной таблице киевляне отстают от третьего места (Полесье) уже на 5 очков.

УПЛ. 23-й тур. 11.04.2026

Житомир, Центральный городской стадион Полесье

Металлист 1925 Харьков – Динамо Киев – 1:0 (0:0)

Гол: Антюх, 78.

Металлист 1925: 30. Варакута – 27. Крупский, 13. Салюк, 31. Шабанов (к), 24. Мартынюк – 18. Павлюк, 77. Баптистелла (45. Калитвинцев, 27), 16. Аревало (25. Литвиненко, 61), 26. Забергджа (15. Антюх, 61), 19. Рашица (17. Когут, 76) – 98. Итодо (99. Мба, 76).

Динамо: 35. Нещерет – 18. Тымчик (13. Коробов, 83), 40. Биловар, 32. Михавко, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 91. Михайленко (29. Буяльский, 83), 10. Шапаренко (8. Пихаленок, 76), 7. Ярмоленко (к, 70. Редушко, 66), 9. Волошин – 39. Герреро (16. Огундaна, 66).

Предупреждения: Варакута, 90+5 – Волошин, 47

